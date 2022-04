கைப்பேசியோடும் வாழக் கற்போம்! | பெற்றோருக்கான உளவியல் வழிகாட்டி

மன அழுத்த மேலாண்மையின் (Stress Management) முதல் படி என்ன? வள்ளுவம் கூறுகிறது

‘ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே

பேரா இயற்கை தரும்’

‘எக்காலத்திலும் நிறைவேறாத தன்மையுடைய அவாவை ஒழித்தலே நிரந்தரமான இன்ப வாழ்வைத் தரும்.’ என்பதே அதன் பொருள்.

இதையேதான் திருமூலர் ‘ஈசனோடாயினும் ஆசை அறுமின்’ என்கிறார். ஆசையே அழிவிற்குக் காரணம் என்கிறார் புத்தர்.

சைக்கோ செக்ஸுவல் அனாலிஸிஸ் என்ற சிக்மன்ட் ப்ராய்டின் ‘ஃப்ராய்டிசம்’ சொன்ன ஜீன்தான் (மரபணுக்கள்தாம்) மனிதனின் சமுதாய வளர்ச்சிக்குக் காரணம் என்ற கோட்பாட்டை, சைக்கோ சோஷியல் அனாலிஸ் என்ற கோட்பாட்டுப் படிநிலைகளின் மூலம் உடைத்தெறிந்தார் எரிக் எரிக்ஸன்.

குழந்தைகளின் மனம்

குழந்தைகள் இயற்கையில் வேறுபட்டிருக்கின்றன. ஒரு குழந்தையின் மனம் போல் மற்றொரு குழந்தையின் மனம் இருப்பதில்லை. உலகப் புகழ் பெற்ற பவுலோ கோய்லோ (Paulo Coelho) தன் அல்கெமிஸ்ட் என்ற புதினத்தில் ‘Each human being is unique, each with their own qualities, instincts, forms of pleasure and desire for adventure' என்பதை ஆதாரத்தோடு நிரூபிக்கிறார்.

பொதுவாக குழந்தைகளின் மனம் வெண்மையான ஆடைபோல களங்கமற்றதாகும். நெருங்கிப் பழகுவோரின் செயலை ஒட்டியே குழந்தையின் மனம் அமைகிறது. நற்குணமுள்ள பெரியோரின் அரவணைப்பில் வளரும் குழந்தைகளின் மனத்தில் தூய்மை, நேர்மை, குற்றமற்ற செயல்பாடுகள் ஆகியன இயல்பாகப் படிந்துவிடுகிறது. அதன் பயனாய் மரியாதையாகப் பேசுதல், மற்றவரை மதித்தல், பண்பாகப் பழகுதல் போன்ற சிறந்த குணங்களால் மிளிர்கின்றன.

மாறாக குற்றம் நிறைந்த பேச்சோ செய்கையோ அந்தக் குழந்தைகளுக்கு முன் நிகழுமாயின் குழந்தைகளும் அதையே பின் பற்றி நடக்கத் துவங்கிவிடுகின்றன.

சமூக உளவியல் கோட்பாட்டின் (Psycho social Analysis) தந்தையான ‘எரிக் எரிக்ஸன்’ என்ற உளவியலாளரின் குழந்தையின் சராசரி வயது, அந்த வயதில் காணப்படும் பேராண்மை. உளச் சமூக முரண்பாடுகள், உறவு முறைகள், வாழ்வு பற்றிய கேள்வி எனத் துருவி ஆய்ந்துள்ளார்.