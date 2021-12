குழந்தை வளர்ப்பில் வேண்டாம் பொறுப்புத் துறப்பு!

டாக்டர் ஷர்மிளா



‘`பேரன்ட்டிங் செமினார் ஒன்றை நடத்திக் கொண்டிருந்தேன். ஒரு பெண் ஆரம்பம் முதல் அமைதியின்றி, பதற்றத்துடனேயே உட்கார்ந் திருந்தார். நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் அதே பதற்றத் துடன் என்னிடம் வந்தார். தன் இரண்டு பிள்ளைகளுமே சொல்பேச்சைக் கேட்பதில்லை என்று அழாத குறையாகச் சொன்னார்.



‘குழந்தைங்களா இருந்தவரைக்கும் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுச்சுங்க. டீன் ஏஜுக்கு வந்ததும் என்னை மதிக்கிறதே இல்லை’ என்றார்.



‘அப்படி என்னதாம்மா பண்றாங்க... ’ என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் உங்களையும் நிச்சயம் அதிர வைக்கலாம்.



‘எப்பப் பார்த்தாலும் போனும் கையுமா இருக்காங்க. எந்நேரமும் வீடியோ கேம்ஸ், பொழுதன்னிக்கும் ஃபிரெண்ட்ஸோட அரட்டை... அப்படி என்னதான் இருக்குமோ அந்த மொபைல்ல’ என்றார்.



‘வீட்ல உங்களுக்குன்னு தனி மொபைல் இருக்கா... அதை நீங்க யூஸ் பண்றதுண்டா’ என்றதும் ஒரு நொடி அதிர்ந்தவர், ‘ஆமாம்...என் வேலை விஷயமா நான் எப்போதும் போன்லதான் இருப்பேன்...’ என்றார். அன்று அவருக்குச் சொன்ன அதே கதையைத்தான் இன்று உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளப் போகிறேன்.



என் மகள் ஆஷ்லிக்கு மூன்று வயதிருக்கும்... அவளை என் மடியில் உட்காரவைத்துக் கொண்டு அவளின் நகங்களை வெட்டப் போனேன். ஒரு நிமிடம் என்னைப் பார்த்தவள், ‘அம்மா... நீங்க மட்டும் நீளமா நகம் வெச்சிருக் கீங்க. நீங்க வெட்டாம எனக்கு மட்டும் வெட்டிவிடறீங்களே’ என்றாள். அதைக் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை நான். ஆனாலும் அந்த மூன்று வயதுக் குழந்தையின் கேள்வி எனக்கு ஒரு விஷயத்தைப் புரிய வைத்தது.



‘ஏதாவது புரியுதா...’ என்றேன் அந்தப் பெண்ணிடம்.



‘நல்லாவே புரியுதுங்க... என் வேலை விஷயமா நான் எப்போதும் போனும் கையுமா இருக்கேன். அப்படியிருக்குறப்ப பிள்ளைங்க போன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கண்டிக் கிறது அவங்களுக்குப் பிடிக்கலை. நான் ஃபாலோ பண்ணாத விஷயத்தை, என் பிள்ளைங்க மட்டும் பண்ணணும்னு நினைச் சது தப்புதாங்க...’ என்றார்.



‘இந்தக் காலத்துல போன் உபயோகத்தை யாராலயும் தவிர்க்கவே முடியாது. நீங்க உங்க வேலை விஷயத்துக்காகத் தான் போன் யூஸ் பண்றீங்கன்னாலும் அதை உங்கப் பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்லணும். அவங்ககூடவும் நேரம் செலவிடணும்...’ என்றதும் என்னைக் கட்டியணைத்து நன்றி சொன்னார்.



பெரும்பாலான பெற்றோர்களும், ‘நான் பண்ணா நீயும் பண்ணணுமா... என் வய சென்ன, உன் வயசென்ன... நானும், நீயும் ஒண்ணா....’ என்றெல்லாம் தடித்த வார்த்தை களைப் பேசி, சாதாரண விஷயத்தை சிக்கலான விஷயமாக மாற்றிவிடுகிறார்கள். எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் அவர்களின் பெற்றோரே முதல் ரோல் மாடல். எனவே உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறீர்களோ, முதலில் நீங்கள் அவர் களுக்கு அப்படி இருந்து காட்டுங்கள். பிறந்தநாள் முதல் நீங்கள்தான் குழந்தைக்கு நடக்க, பேச, ஓட என எல்லாவற்றையும் கற்றுத் தருகிறீர்கள். அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிற நல்லதுக்கு மட்டுமல்ல, கெட்டதுக்கும் ஏதோ ஒருவகையில் நீங்களே காரணமாகிறீர்கள்.



The apple never falls far from the tree என்று ஆங்கிலத்தில் பிரபல பொன்மொழி ஒன்று உண்டு. ‘தாயைப் போல பிள்ளை... நூலைப் போல சேலை’ என்போமே... அதன் அர்த்தமும் இதுதான். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் மாற்றங் களை எதிர்பார்க்கும் விஷயங்களைப் பட்டிய லிடுங்கள். அதே விஷயங்களில் நீங்கள் எப்படி நடந்துகொள்கிறீர்கள் என்பதை ஒப்பிடுங்கள். மாற வேண்டியது நீங்களா, உங்கள் பிள்ளை களா என்பது விளங்கும்.''