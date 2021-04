இந்த `மெல்லிசான கோடு' ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியம்! #AllAboutLove - 10

இதில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்கிறது. அரிதாக சிலர், உண்மையிலே மாறிவிடலாம். காதல் கைகூடிய பிறகு பார்ட்னரை '`Taken for granted' ஆக நடத்தலாம். அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எனச் சொல்லிவிட முடியாது. ஆனால், இரண்டுக்கும் இடையே இருப்பது மெல்லிய கோடுதான். அந்த வித்தியாசத்தை நாம் உணராமல் போனால் ரிலேஷன்ஷிப்பே பிரச்னைதான். ஆனால், எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது?

வாழ்க்கையின் மற்ற அம்சங்கள் மீது உங்கள் பார்ட்னரின் கவனம் போவதில் எந்தத் தவறுமில்லை. ஆனால், ஒரு கமிட்டெட் ரிலேஷன்ஷிப் என்றான பின் ஒருவர் மீது ஒருவருக்கு அக்கறை இருக்க வேண்டும். யாரால் என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதை செய்தே ஆக வேண்டும். கரியர் அல்லது பெர்சனல் என எதைப் பற்றியதாக இருந்தாலும், அதில் முக்கிய விஷயங்கள் பற்றி பேசும்போது இருவரும் கவனமெடுத்து உரையாட வேண்டும். அதைச் செய்யக் கூட நேரமில்லாமல் போகும்போது நிச்சயம் சிக்கல்தான். இருவரும் சேர்ந்து வாழ்க்கையைச் சமாளிப்பதும், ரசிப்பதும், அனுபவிப்பதும்தானே ரிலேஷன்ஷிப்பின் அடிப்படை? அப்படியிருக்கும் போது ஒருவர் அதிலிருந்து தவறினால் இன்னொருவரையும் அது பாதிக்கும். `உன் லைஃப். நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ' என்பது போன்ற பதில்கள் வந்தால் அதுவும் Taken for granted-தான். அதை அனுமதிக்காதீர்கள்.

எல்லா உறவுக்கும் அடிப்படை, காதல் மட்டுமல்ல; மரியாதையும்தான். இருவரும் ஒன்றாகச் செலவிடும் நேரம் குறையலாம்; தவறில்லை. ஆனால் மரியாதை குறைந்தால் அது Taken for granted என்பதற்கான சமிக்ஞைதான். அப்படி உங்களுக்கான மரியாதை குறைவாதாகத் தோன்றினால் உடனே உங்கள் பார்ட்னரிடம் பேசுங்கள். அவருக்கு என்ன பிரச்னை என்பதை அறிய முயலுங்கள். அது உங்களை மட்டுமல்ல; ரிலேஷன்ஷிப்பையே காப்பாற்றும் முயற்சி என்பதை உணருங்கள்.

3) முயற்சி:

If effort is full, result doesn't matter என்பார்கள். நிஜமாகவே உங்கள் பார்ட்னர் பிஸி ஆக இருக்கலாம். உங்களுக்காக எதோ ஒன்றைச் செய்ய விரும்பி, அவர் சூழல் காரணமாக செய்ய முடியாமல் போகலாம். அதைகூட புரிந்துகொள்ளாதவர் அல்ல நீங்கள். அதே சமயம், அதற்கான எஃபர்ட்டை உங்கள் இணை தந்தாரா என்பதை கவனியுங்கள். உங்களுக்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்காத ஒருவர் வெறும் சொற்களினால் தரும் ஆறுதலால் பயனில்லை. `நான் இதைச் செய்ய முயற்சி செஞ்சேன். ஆனா இதனால பண்ண முடியல' என்பதை உங்களுக்குப் புரிய வைக்கும் முயற்சியையாவது அவர் செய்ய வேண்டும். ஆணோ, பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் அதைச் செய்யாத போது அந்த உறவை அவர் Taken for granted ஆகத்தான் எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றாகும்.