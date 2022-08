கணவன் - மனைவியாகப் பிரிந்தாலும் பெற்றோராக இணைந்திருங்கள்!

பெற்றோரின் இடத்தை வேறு யாராலும் நிரப்ப முடியாது!



“பெற்றோருக்கு இடையிலான பிளவு தனிப்பட்ட முறையிலும் சமூக ரீதியிலும் குழந்தைகளை பல்வேறு விதங்களில் பாதிக்கிறது” என்கிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த, குழந்தைகள் உரிமைச் செயற் பாட்டாளர் அ.தேவநேயன்...



“குழந்தைகளின் விருப்பத்தைத் தாண்டி அவர்களுக்கு எந்தெந்த வயதில் என்னென்ன தேவை என்று பார்ப்பதைத் தான் குழந்தையின் சிறந்த நலன் (Best interest of the children) என்கிறோம். பெற்றோரது அரவணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பைவிடவும் குழந்தைக்குச் சிறந்த நலன் கிடையாது. அதுதான் குழந்தையின் ஆளுமையைத் தீர்மானிக் கிறது. பெற்றோருக்கிடையே பிளவு இருக்கிறது என்றால் அக்குழந்தைக்கு முழுமையான அரவணைப்பு கிடைக் காது. நாம் என்னதான் அவர்கள் கேட்டதை யெல்லாம் வாங்கிக் கொடுத்தாலும் அவர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவு செய்வதுதான் முக்கியம். அன்பை பொருளால் நிவர்த்தி செய்ய முடியாது. குடும்பமாக உரையாடுவது, பயணப்படுவது என உறவாடுவதுதான் முக்கியம்.



நம் குழந்தைகளின் நடத்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறோமோ அதற்கு முன் மாதிரியாக நாம் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். பெற்றோரிடம் உறவுச் சிக்கல் இருக்கிற குழந்தைகள், இருவரிடமும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசி பணம் பெற்று பொருள் சார்ந்தவர்களாக மாறுவார்கள். உறவுச்சிக்கல் கொண்டவர்களின் குழந் தைகள்தான் நிறைய தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். பள்ளிப்பருவத்திலேயே மது, புகைப்பழக்கத்துக்கு ஆளாகிறார்கள், முறையாக பள்ளிக்குச் செல்லாமல் ஏமாற்று கிறார்கள். 18 வயதுக்கு மேல் அதை உணர்கையில், அதெல்லாம் தவறு என்று அவர்களுக்குப் புரிய வரும். அப்போது எதையும் மாற்ற முடியாத சூழலில் அவர்கள் இருப்பார்கள்.



2007-ம் ஆண்டு மத்திய அரசு வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில் 53 சதவிகித குழந்தைகள் ஏதேனும் ஒரு வகையில் பாலியல் வன் முறைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடுகிறவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் உறவினர்கள், அண்டை வீட்டார், குடும்ப நண்பர்களாகத்தான் இருக் கிறார்கள். இந்தப் பாலியல் சீண்டல் ஒரே நாளில் நடப்பதில்லை. பெற்றோரிடமிருந்து அன்பு கிடைக்கப்பெறாத குழந்தைகளிடம் அன்பு காட்டி, அவர்கள் விருப்பப்பட்டதை வாங்கிக் கொடுத்து அதன் பின்னரே இச்செயலில் ஈடுபடுகின்றனர்.



குழந்தைகளின் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு அக்கறையோடு சரிவிகித உணவு வழங்கப்பட வேண்டும். பெற்றோர் அதில் கவனம் செலுத்தும் போது ஆரோக்கியமான உணவையே சாப்பிடக் கொடுப்பார்கள். கேடு விளைவிக்கும் தின் பண்டங்களை வாங்கி உண்பதைக் கண்டிப் பார்கள். உறவுச் சிக்கல் நிலவும் குடும்பத்தில் குழந்தைகளிடம் பெற்றோர் அளிக்கும் பணம் தாராளமாக இருக்கும் என்பதால் உடலுக்குக் கேடு விளைவிக்கும் உணவுப் பொருள்களை வாங்கிச் சாப்பிட்டு உடல் நலத்தையும் கெடுத்துக் கொள்வார்கள். பெற்றோருக்கிடை யிலான பிளவு, குழந்தைகளின் கல்வி, உடல் நலம், உளவியல் என அனைத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது” என்றவர் இதற்கான தீர்வையும் முன் வைத்தார்.



“இணையரை மரியாதையோடு நடத்த வேண்டும். குழந்தை பெறுவதன் மூலம் ஒரு சந்ததியை உருவாக்குகிறோம் என்கிற பொறுப்பு உணர்வு இருவருக்குள்ளும் தேவை. அதற்காக, பிடிக்காத திருமண உறவில் குழந்தைக்காக சகித்துக் கொண்டு வாழ வேண்டியதில்லை. குழந்தையின் சிறந்த நலன் பாதிக்காத வகையில் உறவாட வேண்டும். 18 வயதுக்கு முன் குழந்தை கள் என்ன கற்றுக் கொள்கிறார்களோ அதுதான் அவர்களின் ஆளுமையைத் தீர்மானிக்கும். எது சரி, எது தவறு என்று சொல்லிக் கொடுக்க பெற் றோர் தேவை. அந்த இடத்தை வேறு யாராலும் நிரப்ப முடியாது” என்கிறார் தேவநேயன்.