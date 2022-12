தம்பதியர் உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்தும் அதீத ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு: ஆய்வு முடிவுகள் சொல்வதென்ன?

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் `ஸ்மார்ட்போன்’ இல்லாமல் ஓர் அணுவும் அசைவதில்லை. நமக்கு பல வகைகளில் அவை உதவியாக உள்ளன. அதே நேரம், அதீத ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டால் உறவுகளில் சிக்கல் ஏற்படுவதாக, குறிப்பாக இந்தியாவில் தம்பதிகளில் 88% பேரின் உறவுச்சூழல் பாதிப்பு அடைவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

மொபைல்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான விவோ மற்றும் சைபர் ஊடக ஆய்வு நிறுவனம் (Cybermedia research) இணைந்து, `ஸ்மார்ட் போன்கள் மற்றும் மனித உறவுகளில் அதன் தாக்கம்- 2022" (Smart Phones and their impacts on Human Relationships) என்ற தலைப்பில் பல கட்டமாக தொடர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டன. அதன் நான்காம் பதிப்பின் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.