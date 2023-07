`லவ் டுடே' - பாணியிலான மைக்ரோ சீட்டிங்... சிக்காமல் தவிர்ப்பது சாத்தியமா?

ஓர் உறவு நிலைத்திருந்தாலும் அதைத் தாண்டி, வேறொரு நபருக்கு தொடர்ந்து மெசேஜ் செய்வது, சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் பதிவுகளுக்கு லைக், கமென்ட் செய்வது, நம் உணர்வுகளை அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கும் நோக்கத்துடன் போஸ்ட் போடுவது, அந்த நபரிடம் பேச அதிக நேரம் செலவிடுவது, அந்த நபரை சந்திப்பதற்கான சூழல் ஏற்படும்போது தன்னை அழகாக மாற்றிக்கொள்வது... இவை அனைத்துமே மைக்ரோ சீட்டிங்கில் ஏற்படும் நுட்பமான நடத்தைகளைக் குறிப்பவையே. மேலும் ஆபாசப் பேச்சுகள், 24 மணி நேர உரையாடல், அவர்களுடன் தனியே டேட்டிங் செய்யும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் ஏற்கெனவே உள்ள இன்னோர் உறவுக்குத் தெரியாமலும், புதிய உறவுக்குப் பழைய உறவு பற்றித் தெரியாமலும் மறைப்பது... இவையெல்லாம் மைக்ரோ சீட்டிங்கின் அடுத்த கட்டம்.

உதாரணமாக, ஒரு தம்பதியர், இரண்டு குழந்தைகள், சூழ்நிலை காரணமாகவும் வேலை நிமித்தமாகவும் தம்பதியர் இருவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் பிரிந்து வசிக்கிறார்கள். இதனிடையில், தம்பதியரில் மனைவியும் அவரின் கல்லூரி நண்பர் ஒருவரும் சமூக வலைதளம் மூலமாக உரையாடலைத் தொடங்குகிறார்கள். `How are you' என்று தொடங்கும் உரையாடல், நாளடைவில் அவர்களின் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் அளவிற்கு வளர்கிறது. ஒருகட்டத்தில் அவரிடமிருந்து மெசேஜ், போன் காலை எதிர்பார்த்து ஏங்கும் அளவுக்கு உணர்வுரீதியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதுதான் உணர்வுரீதியான உறவு (Emotional Affair).