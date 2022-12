``என் பர்சனல்ல தலையிடாத" ஆண் - பெண் உறவுக்குள் `பர்சனல் ஸ்பேஸ்' தேவையா? ~ open-ஆ பேசலாமா? - 4

அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் போன்ற open society-ல் கூட மனிதர்களுக்கு No - Go territory அதாவது யாரும் உள் நுழைய முடியாத வெளி என ஒன்று இருக்கிறது. நண்பர்களால் கூட அந்த வெளிக்குள் நுழைய முடியாது. இதுவே ஆண் - பெண் உறவுக்குள் இந்த No - Go territory இல்லை என்பதுதான் இந்த உறவின் பிரத்யேக அம்சம். Absolute ownership என்று சொல்லப்படக்கூடிய அளவு கடந்த உரிமை இந்த உறவுக்குள் மேலோங்கி இருக்கிறது. ஆகவே, இந்த உறவுக்குள் `நோ' என்கிற சொல்லே கிடையாது. இன்றைக்கு நம் குழந்தைகள் சமூகத்தை எதிர்கொள்ளும்போது `நோ' சொல்லக் கற்றுக்கொடுக்கிறோம். அது உறவுக்குப் பொருந்தாது.

குடும்ப ரகசியத்தை வெளிநபர்களிடம் கூறுபவர்களை ஏமாளிகளாகப் பார்க்கிற இதே சமூகம்தான் குடும்பத்துக்குள் அனைத்தும் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறது. குறிப்பாக ஆண் - பெண் உறவு வெளிப்படைத்தன்மையையே பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கிறது. அங்கே பர்சனல் என எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்கிற எதிர்பார்ப்பு இயல்பாக இருக்கிறது. வழக்கறிஞரிடமும் மருத்துவரிடமும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்கிற கூற்றுண்டு. ஏனென்றால், அவர்கள் நமக்காக ஒன்றைச் செய்ய இறங்குகிறார்கள். நாம் கூறுகிற பொய் இருவரையுமே பாதிக்கும் என்பதால் அப்படியாகச் சொல்லப்பட்டது.