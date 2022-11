முதுமைக்கு மரியாதை 18 - அடுத்தவரின் கதையைக் கேளுங்கள்... உங்களின் ஜாதகத்தைச் சொல்லாதீர்கள்!

ஆங்கிலம்... எந்த வயதிலும் எளிதில் கற்கலாம்! 2 - பி.எஸ்.ராமமூர்த்தி

வெளிநாட்டில் இருக்கும் மகனிடமிருந்தோ அல்லது மகளிடமிருந்தோ திடீர் அழைப்பு, “அம்மா... அப்பா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சநாள் எங்களோட இருந்துட்டுப் போங்க...” என ஆசையாக அழைக்கிறார்கள்... போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட இடத்துக்கு இப்போது மகன்/மகள் அழைக்கிறார் என்பது சந்தோஷத்தைத் தந்தாலும், எப்படிப் போவது, மொழி தெரியாத ஊரில் என்ன செய்வது என்று யோசிக்கிறார்கள் முதியோர் பலர்.



இந்தத் தயக்கத்தை முதலில் துடைத்தெறியுங்கள். ஒரு மொழியைப் பேசுவதற்கும், கற்று உணர்ந்து கொள்வதற்கும் வயது எப்போதும் தடையாக இருக் காது என்பதை முதலில் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.



உதாரணத்துக்கு வெளிநாட்டுக்குச் செல்ல முடிவாகிவிட்டது. குறிப்பிட்ட நாள் அன்று விமான நிலையத்துக்கு வந்துவிட்டீர்கள். ஏற்கெனவே உங்கள் பிள்ளைகள் சொன்னபடி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டில் Arrival - வந்து சேரும் இடம் / Departure - புறப்படும் இடம் என்கிற அறிவிப்பு பலகையைப் பார்த்து புறப்படும் இடத்துக்கு வந்து விட்டீர்கள்... இருந்தாலும் சரியான இடத்துக்குத்தான் வந்திருக்கிறோமா என்று சந்தேகம். இதைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக் கிறீர்கள். எப்படிக் கேட்பது?



I have come to the place of Departure. Is it right (ஐ ஹாவ் கம் டு தி பிளேஸ் ஆப் டெப்பார்சர். இஸ் இட் ரைட்) - ‘நான் புறப்படும் இடத்துக்கு வந்துள்ளேன். இது சரிதானா?’ என்று கேட்கலாம் அல்லது I am now in Departure place. Am I right (ஐ யம் நெள இன் டெப்பார்சர் பிளேஸ்.ஆம் ஐ ரைட்) - ‘நான் புறப்படும் இடத்தில் உள்ளேன். அது சரிதானா?’ என்று கேட்கலாம்.



சில நேரங்களில் புறப்படும் இடத்துக்கு வந்து விட்டாலும் எந்தத் திசையில் செல்ல வேண்டும் என்கிற குழப்பம் இருக்கும். அதற்கு Which side to go? (விச் சைடு டு கோ) - `எந்தத் திசையில் செல்ல வேண்டும்?' என்று கேட்கலாம்.