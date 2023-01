முதுமைக்கு மரியாதை - 22 - “மனசை பதினாறா வெச்சுக்க... உடம்பை மனசுக்கேத்த மாதிரி மாத்திக்க!”

அதற்கான நிலையை உங்களுக்குப் புரிய வைக்க, “உடனே கொடுத்து விடுவோம்” - `Right away or right now' அல்லது “பத்து நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். கொடுத்து விடுவோம். நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்” - `Please wait for ten minutes. I will hand over' அல்லது `You can collect them' என்று பதிலளிப்பார். அதற்கேற்ப உங்கள் அடுத்த செயலைத் தொடரலாம்.

சில நாள்களுக்குப் பிறகு உங்களுடைய பாஸ்புக்கில் குறிப்பீடுகள் பதிவு செய்யும் பொருட்டு செல்கிறீர்கள் என்றால் அப்போது எளிதான ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் தைரியமாக உரையாடலாம்.

நீங்கள், “வணக்கம் சார். என்னுடைய பாஸ் புக்கை அப்டேட் செய்து கொடுக்க முடியுமா?” என்பதை ஆங்கிலத்தில் `Good morning sir. Can you kindly update my passbook?' என்று கேட்கலாம். அதற்கு வங்கி ஊழியர், “தாராள

மாக... கொடுங்கள். அப்டேட் பண்ணிக் கொடுக்கிறேன்” - `Yes please. I will update your passbook and return' என்று சொன்னதும், நீங்கள் `Thank you sir' என்று உங்கள் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள லாம்.

இங்கே ஒரு விஷயத்தை கவனத் தில் கொள்ளுங்கள். ஒரு வாக்கியத்தில் please, kindly இந்த இரண்டு சொற்களையும் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் பயன்படுத்தினால் போதும். உதாரணத்துக்கு... `Can you please kindly update my passbook?' என்பது தவறு. அதை `Can you please update my passbook?' அல்லது `Can you kindly update my passbook?' என்று சரியான முறையில் கேட்கலாம்.

- தொடர்ந்து பேசலாம்...