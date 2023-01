முதுமைக்கு மரியாதை -23 - தாத்தா - பாட்டி Vs பேரன் - பேத்திகள்... உறவு பலமானால் வாழ்நாள் வசந்தமாகும்!

ஆங்கிலம்... எந்த வயதிலும் எளிதில் கற்கலாம்! - 7 - பி.எஸ்.ராமமூர்த்தி

நமக்குத் தேவையான பொருள்களை ஒரே இடத்தில் வாங்கும் கடைகள் மட்டுமல்லாமல், சினிமா தியேட்டர், உணவகங்கள், விளையாட்டு மையங்கள் போன்றவற்றையும் அதே இடத்தில் கொண்ட மால்கள் சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில் அதிகரித்து வருகின்றன. தற்போது இவை குடும்பத்தினர் கொண்டாடும் பொழுது போக்கு மையங்களாகவும் உள்ளன. இப்படிப்பட்ட இடங்களில் நமக்குத் தேவையான விவரங்களைப் பெற சின்னச் சின்ன ஆங்கிலச் சொற்கள் உதவும்.



உதாரணத்துக்கு, மாலுக்குள் சென்றதும் உங்கள் வாகனத்தைப் பாதுகாப்பாக நிறுத்த, ‘தற்போது எந்த இடம் காலியாக உள்ளது?’ என்பதை நுழைவாயிலில் இருக்கும் பணியாளரிடம், ‘Where is parking slot available now?’ என்று கேட்கலாம். அவர், ‘ஃபேஸ்- 2-ல் இடம் உள்ளது சார். அங்கே வசதியாக நிறுத்திக்கொள்ளலாம்’ என்பதை, ‘Sir, Parking space is now available in phase 2. You may comfortably park your vehicle there’ என்று பதில் சொன்னதும், அடுத்த கேள்வியாக ‘பார்க்கிங் சார்ஜ் எவ்வளவு கட்ட வேண்டும்?’ என்பதை ‘How much is the parking charge?’ என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்கலாம். அவர், ‘ஒரு மணி நேரம் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மணிக்கும் Rs.50/- கட்ட வேண்டும் சார்’ என்பதை ஆங்கிலத்தில் ‘It is on an hourly basis. Rs.50/- per hour is payable sir’ என்று கூறியதும் வசதியாக உங்களுடைய வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு வரலாம்.



மாலுக்குள் நுழைந்துவிட்டீர்கள்... உங்களுக்குத் தேவையான பொருள் ஷூ. அந்தக் கடை எங்குள்ளது என்று தெரியாத நிலையில் மாலில் ஆங்காங்கே Help desk அமைக்கப்பட்டு அங்கு உதவி செய்ய உள்ளவரிடம் ‘நான் எந்த இடத்தில் பிராண்டடு ஷூ பார்த்து வாங்க முடியும்?’ என்பதை ‘Where can I buy branded shoes?’ என்று நீங்கள் கேட்க... அவர், ‘Please go to ‘B’ Block in the third floor. Branded shoes will be available in plenty there’ என்று பதிலளிப்பதை, ‘நீங்கள் மூன்றாவது தளத்தில் ‘பி’ பிளாக் செல்லுங்கள். ஏராளமான பிராண்டடு ஷூக்கள் அங்கே இருக்கும்’ என்று புரிந்துகொண்டு உங்களுக்குத் தேவையான ஷூக்களை வாங்கலாம்.



இங்கு ‘ஷூ’ என்பது உதாரணத்துக் காகச் சொல்லப்பட்ட ஒன்றே. உங்களுக் குத் தேவையான பொருள்கள் துணிகள், அழகு சாதனங்கள், நகைகள் என்று எதுவாக இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப, நீங்கள் கேட்கும் கேள்வியில் ‘ஷூ’ (Shoe) என்பதற்கு பதிலாக Clothes, Beauty products, Jewels என்று மாற்றிக்கொண்டு கேள்வி கேளுங்கள். நீங்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் பதில் கிடைக்கும்.



அடுத்து, ‘உணவு அருந்துமிடம் அதே தளத்தில் உள்ளதா?’ என்பதை - ‘Is the food court available on the same floor?’ என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்க ‘Yes sir. Food court is also available on the same floor’ என்று பதிலளிப்பார். அதை ‘ஆமாம். அதே தளத்தில்தான் அதுவும் உள்ளது’ என்று புரிந்துகொண்டு மால்களில் வலம் வரலாம்.



- தொடர்ந்து பேசலாம்...