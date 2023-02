முதுமைக்கு மரியாதை-26- பணி ஓய்வுக்குப் பின்னும் பலே பாய்ச்சல்! - 73 வயதில் அசத்தும் ‘ஆப்டஸ்’ ஆனந்தன்

இப்படி வரும் போன் கால்களில் சில மோசடி அழைப்புகளும் வர வாய்ப்பிருக் கிறது. ‘Good evening sir. I am Sathish, calling from HXS Bank. You are required to submit your ‘re-KYC’ for your account. Please confirm your Aadhar and PAN number details’ என்று மறுமுனையில் பேசுவதை, நீங்கள் தமிழில் “மாலை வணக்கம் சார். நான் சதீஷ்.ஹெச்.எக்ஸ்.எஸ் பேங்கிலிருந்து அழைக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் அக்கவுன்ட் சம்பந்தப்பட்ட ரீ-கேஒய்சி சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. தயவுசெய்து உங்கள் ஆதார் மற்றும் போன் நம்பர் விவரங்களைத் தெரிவிக்கவும்” என்று புரிந்து கொண்டு, இப்படிப்பட்ட அழைப்புகளை உடனடியாகத் துண்டிக்க, “Sorry sir. Right now, they are not available. I will visit the bank in person - மன்னிக்கவும் சார். தற்போது அந்த விவரங்கள் என்னிடம் இல்லை. நான் பேங்குக்கே நேரில் சென்று பார்த்துக் கொள்கிறேன்” என்று பதிலளித்து இணைப்பைத் துண்டிக்க லாம்.



அதற்கடுத்து, “மாலை வணக்கம் சார். ட்ரிபிள் ஷாட் ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ் கம்பெனியிலிருந்து பிரகாஷ் பேசுகிறேன். நாங்கள் சில புதிய அம்சங்களைக் கொண்ட பாலிசியை அறிமுகப்படுத்தி யுள்ளோம். அதை பற்றிய விவரங்களை ஒரு சில நிமிடங்களில் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கலாமா? - ‘Good evening sir. I am Prakash from Triple shot Health Insurance Company. We have introduced a new policy with some additional features. Shall I explain in a few minutes sir?’ என்று நீண்ட வாக்கியத்துக்கு “ஆகட்டும். கொஞ்சம் சுருக்கமாக அந்த விவரங் களைச் சொல்ல முடியுமா?” என்பதை ‘Yes please. Can you tell me briefly?’ அல்லது ‘Can you tell me in brief?’ அல்லது ‘Can you brief me the additional features? Thanks.’ என்று பதில் அளிக்கலாம். இதில் ‘brief’ என்ற வார்த்தையை மேலே குறிப்பிட்டபடி மூன்று விதமாகவும் பயன்படுத்தலாம். பொருள் ஒன்று தான்.



- தொடர்ந்து பேசலாம்...