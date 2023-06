அன்பிற்கும் உண்டு அடைக்கும் தாழ் - 3

மதிப்பெண் என்ன சொல்கிறது?

ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான்கு பதில்கள் இருக்கின்றன, முதல் பதிலைத் தேர்வு செய்தால் உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண். போலவே இரண்டாம் பதிலுக்கு இரண்டு, மூன்றாம் பதிலுக்கு மூன்று, நான்காவது பதிலுக்கு நான்கு என மதிப்பெண்கள். ஐந்து கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் வாங்கிய மொத்த மதிப்பெண்ணைக் கணக்கிடுங்கள். அதன் அடிப்படையில் உங்களது உறவு எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை அறியலாம்.

மதிப்பெண் 5-க்குள்: நீங்கள் இருவரும் சந்தேகமேயில்லாமல் `Made for Each Other'

6 முதல் 10-க்குள்: சில விஷயங்களில் மட்டுமே முரண்கள் உண்டு. அதையும் புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்களும் `Made for Each Other’ ஆகலாம்

11 முதல் 15-க்குள்: பொருத்தமே இல்லையென்றாலும் சகித்தபடி வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறீர்கள்

16 முதல் 20-க்குள்: நீங்கள் இருவரும் நேரெதிரானவர்கள். அது உங்களின் உறவைத் தீவிரமாக பாதித்துக்கொண்டிருக்கிறது.