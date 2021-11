`வயதும் நேரமும் அல்ல; காமத்துக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம்!' - காமத்துக்கு மரியாதை - 17

பல பிரச்னைகள் வராமல் தடுப்பதற்கான தாம்பத்ய ரகசியம் காமத்தில்தான் ஒளிந்துகொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான், பாலியல் மருத்துவர்கள் நாங்கள், `Sex a day keeps the doctor and lawyer away' என்போம். அதாவது, தினமும் உறவுகொண்டால் மருத்துவரையும் வழக்கறிஞரையும் தள்ளி வைக்கலாம் என்பதே அதற்கு அர்த்தம். `தினமும் முடியலை டாக்டர்' என்பவர்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப செயல்படுங்கள். காமம் நல்லது'' என்கிறார் மருத்துவர் காமராஜ்.