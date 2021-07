நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை காதல் திருமணம் வெல்லுமிடம் இதுதான்! #AllAboutLove - 22

//Bro I am reading the article about relationship broke up. I connect well with the aritcle. If you don't mind include narcissistic personality people also. I am myself got experienced bitterly! If there is no lockdown I might b trusting him ever. Being in a queer relationship itself difficult. That too with a narcissistic person means Destiny has no mercy! Plz add about narcissistic abusing in relationship and other disorder people also!!!//

இந்தத் தகவலை அனுப்பிய நபர் தன்பால் ஈர்ப்பாளர். அவர் பார்ட்னரை `நார்ஸிஸ்ட்' என்கிறார். இவர் குறிப்பிடும் நார்ஸிஸ்டிக் மனநிலைக்குப் பிறகு வருவோம். தன்பால் ஈர்ப்பாளர் பற்றி இத்தொடரில் எங்கும் குறிப்பிடவேயில்லை. இந்தத் தொடரில் பெரும்பான்மையான விஷயங்கள் பாலினம் சார்ந்து இல்லாமல் பொதுவாகவே எழுதியிருக்கிறேன். அதனால், அவை ஆண் - பெண், LGBTQ சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என அனைவருக்குமே பொருந்தக்கூடியவைதான் என நினைக்கிறேன். ஆனால், தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களின் ரிலேஷன்ஷிப் என்பது இங்கு வேறாகத்தான் இருக்கிறது. இன்னமும் அவர்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் சமூகம் உருவாகாத நிலையில், அவர்களின் முக்கிய பிரச்னை அந்த அங்கீகாரமாகவே இருக்கிறது. ரிலேஷன்ஷிப் என்பது ஆண்-பெண் இடையே மட்டுமென நான் நினைக்கவில்லை. தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களின் உறவும் இயற்கையான உறவுதான். ஆனால், அவர்களின் பிரச்னைகள் பற்றிய புரிதல் எனக்கு அதிகம் இல்லையென்பதால் அது குறித்து எழுத முனையவே இல்லை. விரைவிலே அவர்களின் காதலும் சமூகத்தால் முழுவதுமாகப் புரிந்துகொண்டு ஏற்கப்பட்டு வாழ வாழ்த்துகளை மட்டும் இப்போது சொல்லிக் கொள்கிறேன்.