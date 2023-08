உறவின் மொழி - 4 - இந்த வாரம்: ரோஜா பற்றி கணவர் ஆர்.கே.செல்வமணி

‘So, I love you because the entire universe

90களின் ஹிட் இயக்குநர், விஜயகாந்த் திரைவாழ்க்கையின் நூறாவது மெகாஹிட் படத்தை இயக்கி கவனிக்க வைத்தவர் ஆர்.கே.செல்வமணி.

அதே 90களில் தென்னிந்திய சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரம் ரோஜா. 100 படங்களில் முன்னணிக் கதாநாயகியாகக் கொடிகட்டிப் பறந்தவர். திருமணத்துக்குப் பிறகு ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்து எம்.எல்.ஏ ஆன ரோஜா, தற்போது ஆந்திர சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக பிஸியாகச் சுழன்றுகொண்டிருக்கிறார். நடிகை, அரசியல்வாதி, குடும்பத்தலைவி, மனைவி என ரோஜா பற்றி 'ரோஜாவின் ராஜா' இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி இந்த வார உறவின் மொழிக்காக மனம் திறக்கிறார்...

“அப்பா தி.மு.ககாரர். திராவிடக் கொள்கைகளை உள்வாங்கின குடும்பம் என்பதால் எனக்கும் இயல்பிலேயே பெண்களை சமமா மதிக்கணும் என்ற எண்ணம் சின்ன வயசுலேயே வந்தது. அப்பா இறந்தப்போ எங்கம்மா பொட்டு வைக்காம, பூ வைக்காம இருந்தாங்க. ‘இந்த சடங்கெலாம் வேணாம்... இந்தப் பொட்டும் பூவும் எங்கப்பா கொண்டுவந்ததில்லை. உனக்கு உங்கப்பா கொடுத்தது. அதனால, இப்படி இருக்காதம்மா'ன்னு சண்டை போட்டு பொட்டும் பூவும் வைக்கச் சொன்னேன். நான் எதைச் செஞ்சாலும் எங்கம்மாவை நினைச்சுதான் செய்வேன். பெண்களை சமமா நடத்தும்போதே அந்தக் குடும்பம் சிறப்பாகிடும். எனக்கும் ரோஜாவுக்கும் திருமணமாகி 20 வருடங்கள் ஓடிடுச்சு. நேற்றுதான் நடந்ததுபோல இருக்கு காதலும் கல்யாணமும்!