`திருக்குறள்' முதல் `தப்பட்' வரை; ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரேக்அப் எப்போது தேவைப்படுகிறது?#AllAboutLove 19

Also read:

Also read:

டீன் ஏஜில் ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள் நுழைந்தவர்களுக்கு பிரச்னை வேறு மாதிரி வரும். ஒரு மனிதன், சமூகத்தின் ஓர் அங்கமாக மாறுவது (Human being to social being) என்பது 18 - 25 வயதில்தான் முழுமையடையும். இந்த இடைவெளியில் எல்லோருக்கும் உலகம், வாழ்க்கை மற்றும் மனிதர்கள் மீதான பார்வையும் புரிதலும் நிறைய மாறும். சில சமயம், இருவரும் ஒன்றாக இந்தக் காலத்தை எதிர்கொண்டு ஒரே மாதிரியோ, ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டே வளர்வார்கள். இன்னும் சிலர், அப்படியே எதிரெதிர் நபர்களாக மாறிவிடக்கூடும். அப்படி மாறினால், இருவரும் இனி சேர்ந்து பயணிப்பது சாத்தியமின்றியோ, சிரமமாகவோ ஆகலாம். அல்லது ஒருவருக்கு இந்த மாற்றம் புரிந்தும், இன்னொருவருக்கும் புரியாமலும் போகும். அப்போது ஒருவர் பிரேக்அப் கேட்பதும் இன்னொருவர் மறுப்பதும் நடக்கலாம். இது சிக்கலான சூழ்நிலைதான். ஆனால், இங்கே பிரேக்அப் கேட்பதில் தவறேதுமில்லை.