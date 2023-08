செல்ஃப் குரூமிங்... செய்துகொள்ள தயக்கம் வேண்டாம்!

ஒருவர் தன் தோற்றத்தைத் தன்னம்பிக்கையுடன் வெளிப்படுத்த சுயமாக செய்துகொள்ளும் நடவடிக்கைகள் `செல்ஃப் குரூமிங்' (Self Grooming). இது ஆண், பெண் என இருபாலருக்குமானது. செல்ஃப் குரூமிங் ஏன் அவசியம், அதை முன்னிறுத்தும் கேலி, கிண்டல்களை எப்படி கடந்து வர வேண்டும் என்பது பற்றி சொல்கிறார், உளவியல் நிபுணர் சமீத்தா ஜெயின்.



``First Impression is the best Impression என்போம். நம் வார்த்தைகள், செயலைத் தாண்டி முதல் பார்வையில் நம் மேல் மதிப்பீடு ஏற்படுத்துவது நம் தோற்றம் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. அதற்கு கைகொடுக்கும் செல்ஃப் குரூமிங்கில் ஸ்டைலிங் என்பதைத் தாண்டி, அதில் சுய ஒழுக்கமும், சுய சுகாதாரமும் இருக்கும். செல்ஃப் குரூமிங்கால் சமூகம், ஆரோக்கியம் மற்றும் உளவியல் சார்ந்து பல நன்மைகள் உள்ளன.