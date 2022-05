முதுமைக்கேற்ற டானிக் உடற்பயிற்சியே! | முதுமை எனும் பூங்காற்று

முதல் இரண்டு விளைவுகளும் நமது கையில் இல்லை. நமது உடல் உறுப்புகளை சரியாக இயங்கச் செய்யாவிடில், அந்த உறுப்பு தேய்ந்து, தனது செயல்களைச் சிறிது சிறிதாக இழந்துவிட வாய்ப்புண்டு. ‘உபயோகப்படுத்து இல்லையென்றால் இழக்க நேரிடும்’ (Use it or lose it) என்ற பழமொழி உண்டு. நமது உடல் உறுப்புகளை நல்ல நிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கும், அதன் செயல்திறன் குறையாமல் இருப்பதற்கும் உதவுவது, உடற்பயிற்சி மட்டுமேதான் என்றால் அது மிகையாகாது.

உடற்பயிற்சி, குழந்தை முதல் முதியோர் வரை எல்லோருக்கும் தேவையானதே. எந்த வயதிலும் ஒருவர் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம். அதற்கு வயது வரம்பு இல்லை. முதுமைப்பருவத்தில் வரும் பல நோய்களை விரட்டும் சக்தி அதற்கு உண்டு. உடற்பயிற்சியினால் வரும் தீமைகளைவிட (மிகவும் குறைவானதே) நன்மைகளே மிக அதிகம். தவறாமல் செய்யும் உடற்பயிற்சியின் மூலம் புகை பிடிப்பவர் மற்றும் உடற்பருமன் உள்ளவர்களின் இறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைந்து விடுவதாக சமீபத்தில் நடந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவு. உடற்பயிற்சி மறைமுகமாக நமக்குப் பல நன்மைகளைச் செய்கிறது. (உ.ம்.) மற்றவர்களுடன் கலந்து உரையாட வாய்ப்பு உண்டாகிறது. மனத்தில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.