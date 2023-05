பிச்சாவரம் படகு சவாரி அனுபவம்! - சுற்றுலாக் கதைகள் | My Vikatan

“போட்டிங்’ டிக்கெட் வாங்கினதும் ஃபோன் பண்ணு, வரேன்...!”

தன்னுடன் வந்த அனைவரையும் படகுப்பதிவகதுக்கு அனுப்பினேன்.

கார்பார்க்கிங் செய்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில், நட்டநடுவிலிருக்கும் மண்டபத்தைச் சுற்றிலும் போடப்பட்டுள்ள பெஞ்சுகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து அமர்ந்தேன்.

சுற்றுமுற்றும் பார்த்து ரசித்துக்கொண்டிருந்தேன்.

“இப்படியே இந்த மண்டபத்துல உட்கார்ந்திருக்கேன், நீங்கல்லாம் போட்டிங்கோ கீட்டிங்கோ போயிட்டு வாங்க...! ”

என்று சொல்லி அனைவரையும் அனுப்பினார் ஒரு ஆக்டோஜெனேரியன்.

ஏகாந்தமாக ஓர் பெஞ்சில் வந்து அமர்ந்தார் அவர்.

That is no country for old men. The young In one another's arms…

…………………………..,

An aged man is but a paltry thing, A tattered coat upon a stick…..