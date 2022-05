`என்னது... இங்க ஞாயித்துக்கிழமை பஸ் ஓடாதா?' - நாகாலந்து தந்த அதிர்ச்சி - Back பேக் - 8

இரண்டு கோப்பைகளில் தேநீரோடு வந்தாள். நானும் அவளும் மட்டுமே உணவகத்தில் இருந்தோம். அவள் ரெஜிஸ்டரில் ஏதோ எழுதிக்கொண்டிருந்தாள். இரண்டு மடக்கு தேநீர் அருந்திய பிறகு 'you look so beautiful' என்றேன். ரெஜிஸ்டரிலிருந்து அவள் பார்வை விலக்காமல் குனிந்தபடியே இருந்தாள். 'in the way of my eyes' என்றேன். உடனே நிமிர்ந்து 'I did not understand' என்றாள். விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் ``இவ்ளோ அழகா இருக்க... எந்தப் பையனும் உன்னை இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலையா" என்று கார்த்திக் கேட்டதற்கு, "உன் கண்ணு வழியா யாரும் என்னைப் பார்க்கல போல" என ஜெஸ்ஸி சொல்லும் அந்த வசனம் கவித்துவமாக இருக்கும். அதையே ஆங்கிலத்தில் முயற்சி செய்து அந்த நாகாமி பெண்ணிடம் பல்பு வாங்கி விட்டேன். "இதுக்குன்னு உனக்கு இப்ப விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தையா போட்டுக்காட்ட முடியும்" என்று மனதுக்குள் நினைத்துக் கொண்டேன். "leave it... you are beautiful... its understand" என்றேன். அவள் சிரித்தபடியே "Thank you" என்றாள்.

எவ்வித உள்நோக்கமும் இன்றி நாம் ரசிக்கும் ஒரு பெண்ணை அழகாக இருக்கிறீர்கள் எனச்சொல்வது ஒரு complementary. அதை அவளிடம் வெளிப்படுத்தி விட்ட பிறகு தயக்கம் கலைந்து அவளுடன் கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். பெக் செல்லும் திட்டம் ரத்தாகி விட்டதால் இன்றைக்கு எங்கு செல்லலாம் எனக் கேட்டேன்.