சோலோ ரைடுதான் பெஸ்ட் ரைடு!

அந்த இடம் காட்டுப் பகுதி இல்லை என்றாலும், சாலையின் நடுவே தெருவிளக்குகளுடன் ஆள் நடமாட்டமும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தது. எனக்கு அப்போது அதிகப் பசியாக வேறு இருந்தது. கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை கடைகள் எதுவும் தெரியவில்லை. விசாரிப்பதற்குக்கூட அங்கு யாரும் இல்லை. நாம் பேருந்தில் மதிய நேரங்களில் செல்லும்போது, வெயில் அடிக்காத பக்கம் பார்த்து உட்கார எந்தப் பக்கம் உட்கார்வது என்ற குழப்பம் எல்லோருக்கும் வரும். ஆனால் எனக்கு, வெள்ளையா இருக்குறவன் பொய் சொல்லமாட்டான்னு சொல்வதுபோல, `Right Side is always be right’ என்று ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. இரண்டு விரலைக் காட்டி ஒன்றைத் தொடச் சொன்னால் எனக்கு எது வலதுபுறம் உள்ளதோ, அதைத்தான் நான் தேர்வு செய்வேன். இதுவரை அது தவறாக ஆனது இல்லை. இப்போதும் யாரும் இல்லாத அந்த வலதுபுறச் சாலையில் இரவு 9 மணிக்கு அந்தக் கடும் குளிரில் நடந்தே சென்றேன். சரியாக 1 கிமீ-க்குப் பிறகு ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது. அன்று பயணத்தில் சந்தித்த எல்லா பிரச்சினைகளையும் மறக்கும் அளவுக்கு வயிறு முட்டச் சாப்பிட்டுவிட்டு ரூமுக்குச் சென்று படுத்ததுதான் தெரியும்; அப்படி ஒரு தூக்கம்.