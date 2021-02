வினு விமல் வித்யா : பசிச்சா எடுத்துக்கோங்க... பிரியாணி இலவசம்!

“படம் இல்ல வித்யாக்கா. நானும் கொரியன் சீரிஸுக்குள் கால் வெச்சிட்டேன். என் ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு கொரியன் சீரிஸ்ல என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். It’s Okay to Not Be Okay... இதுதான் நான் பார்த்த சீரிஸ். ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட அண்ணனை அம்மா ரொம்ப அக்கறையா கவனிச்சுக்கறாங்க. தம்பிக்குப் புரியாத வயசுங்கிறதால தன் மேல அம்மாவுக்குப் பிரியம் இல்லையோன்னு தோணுது. அண்ணன் முன்னால அவங்க அம்மா கொல்லப்படறாங்க. அந்த அதிர்ச்சியில் அவன் பட்டாம்பூச்சிகளைப் பார்த்தாலே பயப்பட ஆரம்பிச்சிடறான். அதனால அண்ணனைக் கூட்டிட்டு பட்டாம்பூச்சிகள் இல்லாத இடமா போய், வேலை செய்யறான் தம்பி. இவங்களுக்குத் திகில் நாவல் எழுதற பொண்ணு அறிமுகம் ஆகறா. அவளோட ஃபேனா இருக்கான் அண்ணன். அவ புத்தகங்களுக்குப் படம் வரையிற வேலையை அண்ணனுக்குக் கொடுக்கறா. மனநல மருத்துவமனையில் வேலை செய்யும் தம்பியைக் காதலிக்கவும் செய்யறா. அண்ணனுக்காகக் காதலை ஏற்கத் தயங்குறான் தம்பி. அந்தப் பெண் அண்ணனையும் தன் சகோதரனா அரவணைச்சுக்கறா. இதனால தம்பியும் அவ காதலை ஏத்துக்கறான். அதுக்கப்புறம் அம்மாவைக் கொன்னது காதலியின் அம்மான்னு தெரிய வருது. அந்த விஷயத்தால அவன் காதலியைப் புறக்கணிக்கல. இந்த விஷயம் அவளுக்குத் தெரியக் கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். ஆனா, தெரிஞ்சுடுது. காதலி ரொம்பவும் உடைஞ்சி போயிடறா...”



“அட, கடைசியில் என்ன ஆகுது வினு?”



“ நீங்களே பார்த்துக்கோங்க வித்யாக்கா. ஹீரோயினா வரும் சியோ இஜி சூப்பரா இருக்காங்க. என்ன ஹேர்ஸ்டைல் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காங்க. என்ன டிரஸ் போட்டாலும் நல்லா இருக்காங்க. ஹீரோ கிம் சூ ஹுன் மட்டும் என்ன குறைஞ்சவரா என்ன... தேவ் மோகன்லயிருந்து கிம்முக்கு மாறிட்டேன். ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாம எல்லோரும் நல்லா நடிக்கிறாங்க. மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களை அவ்வளவு நல்லா காட்டி யிருக்காங்க. நேரம் இருந்தா பாருங்க ரெண்டு பேரும்.”



“சரி, பார்ப்போம். இப்ப கிளம்பலாமா வினு? வித்யாக்கா ரொம்ப நல்ல லஞ்ச். ஓகே, பை” என்று கிளம்பினாள் விமல். அவளைத் தொடர்ந்து வினுவும் கிளம்பினாள்.



