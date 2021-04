NRI-கள் வங்கிக்கணக்குகளை பயன்படுத்துறதுல இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கா? #HerMoney

NRI ஆனதை அல்லது NRI ஆக இருந்து மீண்டும் நிரந்தரமாகத் தாயகம் திரும்பியதை சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு அறிவிக்காதபட்சத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சட்ட சிக்கல்களும் அபராதத் தொகையும் அதிகம். அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரையிலும்கூட அபராதம் விதிக்கப்படலாம். கூடவே உங்களின் கணக்குகளும் முடக்கப்படலாம்.

இதுமட்டுமல்லாது NRI ஆனதை மறைத்த பின் உங்களின் கணக்கின் மூலம் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனி தொகை அபராதமாக விதிக்கப்படும்.

கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியிருக்கும் தாக்கத்தில் வெளிநாடு போனால்தான் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என நினைக்காதீர்கள் தோழிகளே! It’s never too late to learn anything!