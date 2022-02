`ஓட ஓட தூரம் குறையாது; ஆனாலும் ஓடுவதை நிறுத்தாதீர்கள்!' - பெண்ணே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் - 5

`சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்' ஆகிய மூன்றும் எப்படி அடிப்படை உரிமைகளாகக் காணப்படுகின்றனவோ அதைப் போல, அமெரிக்காவின் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் Life, Liberty and the Pursuit of Happiness அதாவது `வாழ்க்கை, சுதந்திரம், மகிழ்ச்சிக்கான தேடல்'... ஆகிய மூன்றும் அடிப்படை உரிமைகளாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இதை நான் இங்கே சொல்வதற்கான காரணம் - ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நாம், `ஓட்டம்', என்ற சொல்லை சுயபச்சாதபமாகவும் பார்க்கலாம். நம் உரிமையாகவும் பார்க்கலாம்.

ஓட்டம் இருந்தால்தான் உயிர்ப்பு இருக்கும். அகண்ட அண்டத்தின் அதிசயமே இந்த ஓட்டமும் சுழற்சியும்தான். நிலா பூமியைச் சுற்றி ஓடிக்கொண்டே இருப்பதைப் போல, பூமி சூரியனை சுற்றி ஓடிக் கொண்டே இருப்பதைப் போல, சூரியன் பால்வெளியை சுற்றிக்கொண்டே இருப்பதைப் போல, பால்வெளி மண்டலம் - விண்வெளி மண்டலத்தைச் சுற்றிக்கொண்டே இருப்பதைப் போல, நம் உடம்பை சுற்றி ரத்தம் ஓடிக்கொண்டே இருப்பதைப் போல, மூச்சுக்குழாயில் காற்று சுற்றிக்கொண்டே இருப்பதைப் போல... மனிதராகப் பிறந்த எவரும் ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். இந்த ஓட்டம் நின்றுவிட்டால், உயிர் நின்றுவிடும்.