எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்..? - செல்ஃப் டெவலப்மென்ட் புக்ஸ்

எப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இருந் தாலும் அவர்கள் விரும்புவது மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையைத் தான். பல்வேறு நெருக்கடி களுக்கு இடையில் மகிழ்ச்சி யாக இருக்க நாம் போராடு கிறோம். ஆனால், எல்லா விஷயங்களை யும் செய்துகொண்டே, பல நெருக்கடி யான சூழ்நிலைகளையும் எதிர்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்று சொல்கிறது ‘ஹெள டு டூ எவ்ரிதிங் அண்ட் பி ஹேப்பி’ (How to Do Everything and Be Happy) என்ற புத்தகம். பிரிட்டனைச் சேர்ந்த பீட்டர் ஜோன்ஸ் என்பவர் இந்தப் புத்தகத்தை எழுதி யிருக்கிறார்.