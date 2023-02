வீட்டில் என்னென்ன பறவைகளை வளர்க்க கூடாது? வனத்துறை வழங்கும் பட்டியல் இதோ...

சமீப காலமாக சில வீடுகளில் வெளிநாட்டுப் பறவைகளை வளர்க்கிறார்கள். வெளிநாட்டுப் பறவைகள் வளர்ப்பதற்கும் Convention on international trade on endangered species of flora and fauna என்ற சர்வதேச அமைப்பிடம் அனுமதி பெற்றிருப்பது அவசியம். இந்தியாவில் சர்வதேச பறவைகளை வளர்ப்பதற்கான நெறிமுறைகளை இந்திய அரசு ஒழுங்கு முறைப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது" என்றார்.

ஆக, மேலே சொன்ன பறவைகளை வீட்டில் வளர்க்க கூடாது என்பதை நினைவில் வையுங்கள் மக்களே.. அப்படி வளர்த்தல் அபராதம், அல்லது அபராதத்துடன் கூடிய சிறைத்தண்டனை வழங்கப்படும் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.