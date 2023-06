``எழுத்து நம்மை நாமே நேசிக்க வைக்கும் ஒரு கண்ணாடி!"- எழுத்தாளர் இந்திரன் நேர்காணல்

துண்டுச் சீட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்தேன் என்றேன் அல்லவா, அதை வைத்துக் கொண்டு, அதை யார் எழுதியது என நூலகத்தில் தேடினேன். பிறகு தான் தெரிந்தது அவர் பெயர் ரசூல் கம்சடோவ், “ My Dagestan ” என்ற நூலினை எழுதிய ரஷ்ய எழுத்தாளர் என்று. மேலும் அவரைப் படிக்க, எழுத்து வடிவமே இல்லாத தொல்குடியின மொழியான ‘ஆவர்’ மொழியில் எழுதி இருக்கிறார் என தெரிந்தது. அன்றைய காலக்கட்டத்தில் எழுத்துவடிவம் இல்லாத மொழிகளுக்கு லெனின் எழுத்து வடிவம் தர முயற்சி செய்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தில் இருந்து தான் மக்களுக்கு நீதி வாக்கியங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார் ரசூல் கம்சடோவ். புதிதாக உருவாகிய மொழி அந்தப் பழங்குடி மக்களை திரும்பும் இடத்தில் எல்லாம் எழுத வைத்திருக்கிறது. சுவர்கள், கூர்வாள்கள், கழிவறை , குழந்தையின் தொட்டில் என எல்லா இடத்திலும் எழுத வைத்துள்ளது.

அவர் சிறையில் இருந்து நாறினார் என்பது உண்மை தான். ஆனால் சிறையில் இருந்து வெளியான பின்னர் அவர் எழுத்து "Our Lady of the flowers" என்று புத்தகமாக மணந்தது. ஆம் இலக்கிய ஜாம்பவான் ஜான் பால் சார்த்தர் அந்த நாவலுக்கு முன்னுரை எழுதினார். அதில் உன்னதமான நாவல் என்று பாராட்டினார். சிறையில் மலம் துடைக்கப்படும் காகிதத்தில் எழுதப்பட்ட இலக்கியம் என்பதால் இந்த நாவல் இலக்கியத் தன்மையை இழந்துவிட்டதா? நிச்சயம் கிடையாது. இது முகநூல் கவிதைகளுக்கும் பொருந்தும். ஒழுங்கு செய்யப்படாத அழகும் அழகு தான்.