“தமிழில் ஒரு நூல் இந்த இடத்தை அடைந்தது மகிழ்ச்சி!”

``புக்கர் பரிசுக்கான பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த முதல் தமிழ் நாவல் உங்களுடையது. இந்தத் தருணம் எப்படி இருக்கிறது?’’



‘‘மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. 2013-ம் ஆண்டு ‘பூக்குழி’ வெளியானது. 2017-ல் அனிருத்தன் வாசுதேவன் ‘Pyre’ எனும் தலைப்பில் இதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். புக்கர் பரிசுக்கு இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து நாடுகளில் வெளியாகும் மொழிபெயர்ப்புகளே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. 2022-ல் காலச்சுவடு கண்ணன் முயற்சியால் UK எடிஷனில் வெளியாகி வாசகர்களிடம் இது சென்றடைந்ததே சர்வதேச புக்கர் பட்டியலில் இடம்பெறக் காரணம். என் நாவல் என்பதைக் காட்டிலும் தமிழ் மொழியில் ஒரு நூல் இந்த இடத்தை அடைந்தது மகிழ்ச்சி தருகிறது. ‘இந்தியர்கள் என்றால் ஆங்கிலமும் இந்தியும் பேசுவார்கள்’ என்ற எண்ணம் உலகிற்கு இருக்கிறது. தென் இந்திய பிராந்திய மொழிகளும், வட மாநிலங்களில் உள்ள இந்தி அல்லாத பிற மொழிகளும் இப்பட்டியலில் இடம் பெறுவதன் மூலம் இந்த எண்ணம் உடையும் என்று நம்புகிறேன். இது அதற்கான தொடக்கம்.



இதுவரை என் நூல்கள் 10 உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அனிருத்தன் எனது 5 நூல்களை மொழிபெயர்த்துள்ளார். நானும் அவரும் கலந்துரையாடியே மொழிபெயர்ப்புப் பணியைச் செய்வோம். வட்டார மொழிதான் எங்களுக்குப் பெரும் சவாலாக இருந்தன. உதாரணத்திற்கு, ‘பூக்குழி’ என்பதன் பொருள், கோயில் தீமிதிக்கு ஏற்படுத்தும் நெருப்பு. அதற்கு சரியான ஆங்கிலச் சொல் கிடைக்காத பட்சத்தில் ‘Pyre’ (சிதைக்கு மூட்டப்படும் நெருப்பு) என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்தச் சிக்கல்களைக் கடந்து பல மொழிபெயர்ப்பு நாவல்கள் மூலக்கதையைவிடச் சிறப்பாக வந்துள்ளன. நிலப்பரப்பிலும் கலாசாரத்திலும் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் மனித உணர்வுகள் எல்லோருக்கும் ஒன்றுதானே. சக மனிதன் சிந்தும் கண்ணீரை உணராத மனிதர்கள் உண்டோ இந்த உலகில்!’’



``2015-ம் ஆண்டு ‘மாதொரு பாகன்’ நூலால் எழுந்த சர்ச்சைக்குப் பிறகு ‘பெருமாள் முருகன் இறந்துவிட்டான், இனி எழுதப்போவதில்லை’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். சிறிது காலம் எழுத்துலகிலிருந்து விலகி நின்றீர்கள். அது குறித்து?’’



‘‘ஒன்றரை வருடம் எழுதாமல் இருந்தேன். ‘மாதொரு பாகன்’ சர்ச்சையில் நீதிபதி வழங்கிய தீர்ப்பு மிக முக்கியமானது. ‘Let the author be resurrected to what he is best at. Write’ என்று என்னைப் பாராட்டி, கட்டாயம் எழுத வேண்டும் என்ற தொனியில் தீர்ப்பளித்திருந்தார். அது என் மீது படிந்திருந்த குற்றத்தின் சாயலிலிருந்து விடுபட்ட மனநிலையைத் தந்தது. அதைத் தொடர்ந்து நான் எழுதிய ‘பூனாச்சி என்கிற வெள்ளாட்டின் கதை’ வாசகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. விருதுகளைவிட வாசகர்களிடம் ஒரு நூல் பெறும் பாராட்டுகளே சிறந்த அங்கீகாரம்.’’