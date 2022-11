மதிப்பு குறைந்த பங்குகளில் முதலீடு செய்தால் லாபம் கிடைக்குமா..?

என்.ஜெயகுமார், சர்டிஃபைட் ஃபைனாஷியல் அனலிஸ்ட் (CFA).



“ஒரு பங்கின் சந்தை விலை (Market value) அதன் உள்ளார்ந்த விலையை (Intrinsic Value) விடக் குறைவாக இருந்தால் அந்தப் பங்கை மதிப்பு குறைந்த (Undervalued) பங்கு என்று சொல்லலாம். இதைக் கண்டுபிடிக்க பல ரேஷியோக்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, பி/இ (P/E) ரேஷியோ 15-க்குக் கீழும் பி.வி.பி (PBV) ரேஷியோ 1.5-க்குக் கீழும் இருந்தால், விலை குறைந்த பங்கு எனலாம். இதை மதிப்பு முதலீடு (value Investing) என்று சொல்வார்கள்.



உலக அளவில் மதிப்பு முதலீடு முறையில் கிடைக்கும் வருவாயானது வளர்ச்சி முதலீட்டு (Growth Investing) வருவாயைவிட நீண்ட கால அடிப்படையில் அதிகமாக உள்ளது.



சில முதலீட்டாளர்கள் தவறுதலாக விலை குறைந்த பங்குகளை (அதாவது, பத்து ரூபாய்க்கு கீழே விலையுள்ள ‘பென்னி’ ஸ்டாக் பங்குகளை) அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடாமல் மதிப்பு குறைந்த பங்கு என்றும், அதேபோல விலை உயர்ந்த பங்குகளை (அதாவது, 1,000 ரூபாய்க்குமேலே விற்கும் பங்குகளை) விலை உயர்ந்த (OverValued) பங்கு என்றும் தவறாக நினைக்கிறார்கள்.”