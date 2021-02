கொஞ்சம்தான் ரிஸ்க்... வருமானமோ பெஸ்ட்!

ஐசிஐசிஐ புரூ பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்



இந்த கேட்டகிரியில் இந்த ஃபண்ட் தான் முன்னணியில் உள்ளது. தற்போது இந்த ஃபண்ட் ரூ.28,000 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துகளை நிர்வகித்து வருகிறது.



இந்த ஃபண்ட் எந்த அளவுகோலை வைத்து தனது சொத்து ஒதுக்கீட்டை மாற்றுகிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம். சந்தைக் குறியீட்டின் பி/பிவி (P/BV - Price/ Book Value) என்ற அளவுகோலை வைத்துதான் தனது போர்ட்ஃபோலி யோவில் எந்த அளவு ஈக்விட்டி இருக்க வேண்டும், எந்த அளவு பாண்டுகள் இருக்கு வேண்டும், எந்த அளவு ஆர்பிட்ரேஜ் இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயம் செய்கிறது.



இந்த ஃபண்டில் நிர்வகிக்கப்படும் தொகை அதிகமாக இருப்பதால், ஐந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்களைக்கொண்டு இந்த ஃபண்ட் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்த கேட்டகிரியில் நீண்டகால அனுபவம் கொண்ட ஃபண்டும் இதுதான்.



எடெல்வைஸ் பேலன்ஸ்டு அட்வான் டேஜ் ஃபண்ட்



இந்த ஃபண்ட் தனது அஸெட் அலொகேஷனுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு முதலீட்டு முறையைப் பின்பற்றுகிறது. இந்த முதலீட்டு முறையை இ.இ.ஹெச்.ஐ (EEHI - Edelweiss Equity Health Index) மாடல் என இந்த நிறுவனம் அழைக்கிறது. இந்த முதலீட்டு முறையின்மூலம் சந்தையினுடைய ஏற்றத்தை அல்லது இறக்கத்தை தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது.



உதாரணமாக, சந்தை ஏறும்போது தனது ஈக்விட்டி ஒதுக்கீட்டை இந்த ஃபண்ட் அதிகரித்துக்கொள்ளும். அதேபோல, இறங்கும்போது, தனது ஈக்விட்டி ஒதுக்கீட்டைக் குறைத்துக் கொள்ளும். இந்த மாடல், இந்த கேட்டகிரியில் உள்ள பிற ஃபண்டு களைவிட சற்று மாறுபட்டது.



இந்த மாடலை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தி வருவதால், இந்த ஃபண்டின் வருமானம் காளைச் சந்தையில், பிற ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகமாக உள்ளது. அதேபோல, கரடிச் சந்தையில் நஷ்டத்தையும் நன்றாகக் கட்டுப் படுத்துகிறது. இந்தக் கேட்டகிரிக்குள் சற்று ரிஸ்க்குடன் கூடிய அதிக வருமானத்தை எதிர்பார்ப்பவர் களுக்கு இந்த ஃபண்ட் மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.



யூனியன் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்



இந்த ஃபண்ட் தனது அஸெட் அலோகேஷனுக்கு யூ.எம்.பி.ஐ (UMPI - Union Market Pulse Indicator) என்ற மாடலைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த மாடலின்படி, சந்தை ஏறும்போது ஈக்விட்டி அலொகேஷனை இந்த ஃபண்ட் குறைத்துக்கொள்ளும். சந்தை இறங்கும்போது அதற்கு நேர் எதிராகச் செயல்படும். இந்த மாடலில் பி/பிவி (P/BV), டிவிடென்ட் யீல்டு, இவி/ எபிட்டா (EV/EBITDA – Enterprise Value/ Earnings Before Interest, Depreciation, Tax and Amortisation) மற்றும் 10 வருட இந்திய அரசாங்க பாண்டின் யீல்டு போன்ற நான்கு அளவுகோள்களை வைத்து ஈக்விட்டி ஒதுக்கீட்டை முடிவு செய்கிறது. இந்த கேட்டகிரியில் இந்த ஃபண்ட் தொடர்ச்சியாக நல்ல வருமானத்தைக் கொடுத்து வருகிறது.



டி.எஸ்.பி டைனமிக் அஸெட் அலொகேஷன் ஃபண்ட்



இந்த ஃபண்ட் 20 – 90% அளவுக்கு தனது ஈக்விட்டி அலொகேஷனை, பங்குச் சந்தை நிலையைப் பொறுத்து வைத்துக்கொள்ளும். ஃபண்ட மென்டல் மற்றும் டெக்னிக்கல் காரணிகளை வைத்து ஈக்விட்டி ஒதுக்கீட்டை முடிவு செய்கிறது. சந்தை கவர்ச்சிகரமாக உள்ளதா என்பதை பி/இ (P/E – Price/ Earnings) மற்றும் பி/பிவி ஆகிய இரண்டையும் வைத்து முடிவு செய்கிறது.அதேபோல் டெக்னிக்கல் டிரெண்டை வைத்து, கூடுதலாக ஈக்விட்டி ஒதுக்கீடு செய்யலாமா, வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்கிறது. இந்த கேட்டகிரியில் கன்ஸர்வேட்டிவ்வாகச் செயல்பட்டு வரும் ஃபண்ட் இதுவாகும்.



ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்



இந்த ஃபண்ட் தனது ஈக்விட்டி அலொகேஷனை முடிவு செய்ய பி/இ அளவுகோலைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த ஃபண்ட் 30 – 80 சதவிகிதத்தை ஈக்விட்டியில் வைத்துக் கொள்கிறது. பங்கு சார்ந்த முதலீட்டில் மல்ட்டிகேப் அப்ரோச்சைப் பயன்படுத்துகிறது. கடன் சார்ந்த முதலீட்டில் அக்ரூவல் ஸ்ட்ராடஜியைப் கடைப்பிடிக்கிறது. அதேபோல, நிகர ஈக்விட்டி ஏற்ற இறக்கத்தைச் சமாளிக்க டெரிவேட்டிவ்வைப் பயன்படுத்துகிறது.