அணை கட்டுவதின் மீதான காதல் பிரமிக்கவைக்கிறது! - வாசகர் பார்வையில் நீரதிகாரம்| My Vikatan

அரசுக்காக குருதி சிந்தி உழைத்த திவான் ஒரு கட்டத்தில் அவப்பெயர் பெறுகிறார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அவரை குறுகிக் கொன்று கொண்டிருக்கிறது. சில நாட்கள் கழித்து ரெஸிடண்ட் ஹெனிங்க்டனிடம் இருந்து வரும் கடிதம் மூலம் அவர் அவப்பெயர் நீங்கியது என்பதை திவான் உணர்கிறார். மீளாத்துயில் கொள்கிறார். ஒரு கதாபாதிரம் தானே என்று கொள்ளாமல் அதற்கும் தக்க மரியாதை அளித்து ‘sent off with all honours’ என்பார்களே அதுபோன்ற ஒரு பிரியாவிடையளிக்கிறார். ஒரு வகையில் திவான் குற்றமற்றவர் என்பது நமக்கும் சற்று மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.