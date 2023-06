பாகிஸ்தான், இந்தியாவில் தடை; அமெரிக்காவில் தாக்குதல்; ஜெர்மனின் அமைதி விருது பெற்ற சல்மான் ருஷ்டி!

நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் ருஷ்டியின் கடைசி நாவலின் இறுதி வரிகளை நியாபகப்படுத்துகிறது. ‘Words Are the Only Victors’ ஆம் இத்தனை துன்பங்களை கடந்தும் ருஷ்டியின் எழுத்து அவரை வெற்றியடையச் செய்துள்ளது.