தேனிலவு - சுஜாதா

''லட்சுமி; ஒரு குரங்கு டாப்ஸா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காம்!''

''அப்படியா?''

''ஒரு ஸாங் நல்லா இருக்குன்னு எழுதியிருந்தான்.''''அப்படியா? ரவி இங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காரலாமே.''

''உக்காந்து போட்டோ எடுக்கலாமா?''

''இல்லை, படிக்கலாம்.''பைக்குள்ளிருந்து அவள் கலீல் கிப்ரானின் 'A Jear and a Smile' என்கிற புத்தகத்தை எடுத்தாள். அவன் ஒரு வாரப் பத்திரிகையை எடுத்து சிகரெட் பற்றவைத்துக்கொண்டான்.

I freed myself yesterday from the clamour of the city and walked in the quiet fields until I gained the heights which nature had clothed in her choicest garments.

''இதோ இப்படித்தான்'' என்று இளவரசன் தன் கூர்வாளை உறையிலிருந்து உருவி சிறைக்கூடத்தின் தரைப்பாகத்தில் சில இடங்களை வாள்முனையால் தட்டிப் பார்த்தான்...''

''மனசுக்குள்ள படிங்க?''

''இந்தத் தொடர்கதை படிக்கறியோ? டாப்பா இருக்குது.''''

இல்லை.''

''ரஜினி மறுபடி நடிக்க வந்துட்டான், தெரியுமா?''

''அப்படியா?''Sleep then, my child, for your father looks down upon us from eternal pastures.''

தீர சாகசம் புரிந்த வீர இளைஞனே வருக...''

''ரெண்டு ஜாதகமும் என்னமாப் பொருந்தியிருக்குங்கறேள்!''

''சோபனா வாயேன். ரூமுக்குப் போயிரலாம். எத்தனை நேரம் பூவையே பாத்துக்கிட்டு... புஸ்தகம் படிச்சுக்கிட்டு... ரூமுக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபா கொடுத்துட்டு...

கொஞ்ச நேரமாவது இருக்கலாமே!''அறையில் கண்ணாடியில் தன்னைப் பார்த்துக்கொண்டான் ரவி.''என் மீசை உனக்குப் பிடிச்சிருக்கா?''

''ம்.''

''ஸ்டெப் கட்?''

''ம்?''

''இதுக்குன்னே சலூன்ல அஞ்சு ரூபா வாங்கறான்.''

''அப்படியா?''

ரவி தன் உடம்பெல்லாம் பர்ஃப்யூம் அடித்துக்கொண்டான்.

''புடிச்சிருக்கில்ல!''

''ம்!''

''இந்தா, இதை மாத்திக்கிட்டு வந்துரு! பாரிஸ்ல வாங்கினது இது, போ, வெக்கப்படாதே. க

ட்டின புருசன்கிட்ட என்ன வெக்கம்!''சோபனா பாத்ரூம் பக்கம் சென்றாள்.

ரவி தன் சட்டையைக் கழற்றினான்.''சோபனா! சொர்க்கம்னா இதுதான் இல்லையா? இந்த மாதிரி க்ளைமேட்! இந்த மாதிரி ரூம்! இந்த மாதிரி மனைவி! சோபனா!

'நினைத்தாலே இனிக்கும்' கேட்டிருக்கியா?''''சோபனா...''

''சோபனா...''

ரவி சற்றுக் கவலைப்பட்டு பாத்ரூம் கதவைத் தட்டினான்.

கதவு திறந்துகொண்டது.சோபனா தரையில் உட்கார்ந்துகொண்டு விசித்து விசித்து அழுது கொண்டு இருந்தாள்.

மலை வாசஸ்தலமான உதக மண்டலத்துக்குக் கல்யாண சீஸனின்போது தினம் நூறு ஜோடிகள் தேனிலவுக்காக வருகிறார்கள்!

- சுஜாதா

(07.05.2008 தேதியிட்ட ஆனந்த விகடன் இதழிலிருந்து...)