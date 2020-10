``நான்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை சார்!" - எஸ்.பி.பி... சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

* அடிக்கடி சொல்லும் வாக்கியம் சுவாமி விவேகானந்தரின் 'Every soul is potentially divine!' (ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் தெய்விகமானது). அது அவரது மனசுக்கு மிகவும் நெருக்கமானது.

* பாடும்போது மெல்லிசாய் சிரிப்பது, குரலில் சேட்டை பண்ணுவதெல்லாம் எஸ்.பி.பி ஸ்டைல். இளையராஜா இசையில் இதை விளையாட்டாகச் செய்ய, அவரும் அதை ஆமோதிக்க அதை அளவோடு வழக்கமாக்கிக்கொண்டார்!

* ஆரம்பப் போராட்டக் காலங்களில் எஸ்.பி.பியிடம் நிறைய மனம்விட்டுப் பேசியிருக்கிறார் அஜித். எஸ்.பி.பி. சரணின் கிளாஸ்மேட். அமராவதியில் 4 ஹிட் பாடல்களில் நல்ல ஓப்பனிங் கொடுத்ததிலாகட்டும், 2 தெலுங்குப் படங்களில் அஜித் பெயரைப் பரிந்துரை செய்ததாகட்டும் பாலு காட்டிய அன்பை அஜித் எப்போதும் நினைவுகூர்வார். 'He is my Philosopher' என்று சொல்லும் அஜித், அவரை 'குரு' என்றுதான் அழைப்பாராம். கார்களைப் பற்றி அஜித்திடம் ஆர்வமாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வாராம் பாலு!