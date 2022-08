சிறியதே அழகானது! காந்தியடிகள், ஜே.சி.குமரப்பாவை கொண்டாடும் வெளிநாட்டு அறிஞர்! #IndependenceDay2022

இந்தியாவுக்கு இதை ஒரு சிந்தனை பரிசாகத் தருகிறேன். மரம் வளர்ப்பு போன்று உடனடியாகச் செய்ய வேண்டியதை எத்தகைய கல்வி தடுக்கிறது? நவீனம் என்று சொல்பவர்களை அனைத்துக்கும் மின்சாரம், சிமென்ட், கம்பி போன்றவை வேண்டும் எனச் சிந்திக்க வைத்தது எது? உண்மையான உதவி அரசு மையத்திலிருந்து, அதிகார வட்டத்திலிருந்து கிடைக்காது. ஆனால், இந்த மகத்தான பணியினை மக்களைக் கொண்டு செய்ய முடியும்.

உலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தன் கைகளைப் பயனுள்ள முறையில் ஆக்கபூர்வமாகச் செயல்படுத்துவது இயற்கையானது; இயல்பானது என்ற எண்ணத்தை நாம் மீண்டும் சிந்திக்கத் தொடங்க வேண்டும். இப்படிச் சிந்திக்க ஆரம்பித்துவிட்டால் வேலையின்மை, வறுமை போன்ற பிரச்னைகள் ஒழிந்துவிடும். இம்மண்ணில் அனைவரும் மகிழ்வுடன் வாழ இயற்கை நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்துள்ளது. அதைக் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனத்துடன் பயன்படுத்தினால் நல்ல வண்ணம் வாழ முடியும். மனிதன் சிறியவன்; ஆகையால், அவனுக்குச் சிறியதே அழகானது. (Man is small, and, therefore, small is beautiful)” என்ற எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற சிந்தனையை வழங்கிய இ.எஃப்.ஷூமாஸர் 1977-ம் ஆண்டு இயற்கையுடன் கலந்தார். ஆனால், அவரது சிந்தனை, மரம் நட்டு; மகிழ்வுடன் வாழும் மனிதர்களிடம் உயிர்ப்புடன் உள்ளது.