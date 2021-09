தென்னை மரம் ஏறும் கருவி இலவசமாகவே கிடைக்கும்!

தென்னை மரத்துடன் இணைத்துக் கொண்டு மரம் ஏறும் கருவியை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். இதன் மூலம், 60 அடி உயரம் கொண்ட மரத்தில்கூட ஐந்து நிமிடத்தில் ஏறிவிட முடியும். பெண்கள்கூட எளிதாக இந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்தி மரம் ஏற முடியும். அந்தளவுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதில் ஏறும்போது பயமும் ஏற்படாது. இதன் விலை ரூ.3,000. கேரளாவில் செயல்பட்டு வரும் மண்டல விவசாயத் தொழில் வளர்ச்சி கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் (Regional Agro Industrial Development Co Operative Of Kerala) தென்னை மரம் ஏறும் கருவி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்துடன் இணைந்து தென்னை மர நண்பர்கள் (Friends Of Coconut Tree) திட்டத்தின்படி, தென்னை மகசூல் பெருக்க பல விதமான பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாகத் தென்னை மரம் ஏறும் கருவி குறித்த செயல் விளக்கம் கொடுத்து வருகிறோம். தென்னை மர நண்பர்கள் குழுவில் 20 விவசாயிகள் இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தில் பயிற்சி பெறும் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாகத் தென்னை மரம் ஏறும் கருவியை வழங்குகிறோம். தென்னை மர நண்பர்கள் திட்டம் பற்றிக் கூடுதல் விவரங்கள் அறிய https://www.coconutboard.in/foct/friends.aspx என்ற இந்த இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும். மேலும், சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் உள்ள வீட்டுத்தோட்டங்களில் தென்னை மரங்கள் உள்ளன. தேங்காய் பறிக்கக் கூலி அதிகம் கேட்பதால், பலர் தேங்காய் பறிக்காமல் விட்டுவிடுகிறார்கள். இந்தப் பிரச்னைக்குத் தீர்வாகத் தென்னை மரம் ஏறும் கருவியைப் பயன்படுத்தலாம். இது குறித்துக் கூடுதல் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் எங்கள் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.’’



தொடர்புக்கு,



1. Regional Agro Industrial



Development Co Operative Of Kerala, RAIDCO TOWER, SPCA Road, Talap,



KANNUR-670002, Phone: 0497 2700663, Cell: 09446005806.



2. தமிழ்நாடு மண்டல அலுவலகம், தென்னை வளர்ச்சி வாரியம், 47, டாக்டர் ராமசாமி ரோடு, கே.கே.நகர், சென்னை - 600078. தொலைபேசி: 044 23662684, 2366368.