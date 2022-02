கழனிக்காட்டு விஞ்ஞானிகள்!கலக்கல் கருவிகள், கருவாகி உருவான கதை

இப்போது அவருக்கு வயது 71. இந்த கொரோனா சூழலிலும் மனம் தளராமல் மகிழ்ச்சியோடு உழைத்துக்கொண்டிருக்கிறார். சிறிய முதலீட்டில் தயாரிக்கப்படும் இந்தக் கருவி, விவசாயத்தில் உழவு செய்வதற்கும், களை எடுப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வட மாநிலங்களில் பல விவசாயிகள் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். நம் ஊர் விவசாயிகளும் இந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால், நம்மில் பலருக்கும் இப்படிப்பட்ட தேவைகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.



‘வயது மூப்பின் காரணமாக என்னால் இப்போது இந்தக் கருவியைத் தயாரித்துக் கொடுக்க முடியவில்லை. யாராவது வந்து ஆலோசனை கேட்டால் அவர்களுக்கு நான் சொல்லத் தயாராகவே இருக்கிறேன். இதைச் செய்வது மிகவும் எளிமையானதுதான். இது ஒன்றும் ‘ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது’ என்கிறார் விவசாய விஞ்ஞானி கோபால் பிஷே.



தொடர்புக்கு,



National Innovation Foundation (NIF) - India,



Autonomous Body of Department of Science and Technology,



Gandhinagar - 382650. Gujarat.



Tel: + 91 2764 261137



Mobile: +91-8511167451



Web : www.nif.org.in







- கண்டுபிடிப்போம்