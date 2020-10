பாலில் பல லட்சங்கள் சம்பாதிக்கும் பெண்களும் சாக்லேட் செய்து சாதிக்கும் ஸ்விட்சர்லாந்தும்!

இவர் எழுதிய `I too had a dream’ , `An unfinished dream’ புத்தகங்கள். வெண்மைப் புரட்சியின் அடிப்படை நோக்கத்தை விரிவாகப் பேசுகின்றன. ஆனால், வெண்மைப் புரட்சி ஏற்படுத்திய வலிகளும் நிறைய உள்ளன என்பது தனிக்கதை.

சரி, அமுல் கதைக்கு வருவோம். அமுல் நிறுவனம் இந்தியா முழுமைக்கும் முன்னோடியாக இருந்ததுக்கு அர்ப்பணிப்புக் கொண்ட தலைமையும் சிறந்த நிர்வாகமும் அடித்தளமாக அமைந்தது. இதனால், நாட்டின் முன்னணி நிறுவனமாக உருவானது. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை வெண்ணெய், நெய், ஐஸ் க்ரீம்… என அதன் சந்தையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது அமுல்.

அமுலின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இதே மாதிரியைக் கொண்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் இயங்கிவரும் ஆவின் என்ற தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம்கூட அமுலை முன்மாதிரியாகக் கொண்டதுதான். கேரளாவின் மில்மா, கர்நாடகாவின் நந்தினி… என அமுல்தான் அத்தனை பால் நிறுவனங்களுக்கும் வழிகாட்டி. “வர்கீஸ் குரியன் 2006-ம் ஆண்டு அமுல் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியில் செல்ல, அப்போதைய குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடிதான் காரணம். அதனால், வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, உங்கள் சென்னைக்குச் சென்றுவிட்டார்’’ என்று நான் குஜராத் சென்றபோது, அந்த மாநிலத்தின் இயற்கை வேளாண்மைச் செயற்பாட்டாளர் கபில் ஷா ஆதங்கப்பட்டார்.

இந்தியாவில் உள்ள விவசாயி 100 ரூபாய் வருமானம் பெற்றால், அதில் 40 ரூபாய் கால்நடை வளர்ப்பு மூலம் கிடைக்கிறது என நபார்டு வங்கியின் ஆய்வறிக்கை ஆதாரத்துடன் சொல்கிறது. இது குஜராத் மாநிலத்துக்குத்தான் முழுமையாகப் பொருந்தும். இந்த மாநிலத்தில் சுற்றியபோது, கறவை மாடு வளர்க்காத விவசாயிகளைப் பார்ப்பது அரிதாக இருந்தது.

கறவை மாடு மேலாண்மையில் இந்தியாவிலேயே குஜராத் விவசாயிகள் முன்னோடியாக உள்ளார்கள். இதைப் பல பண்ணைகளுக்கு நேரில் சென்றும் பார்த்துள்ளேன்.

இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று நேரத்தில் பிற மாநில கூட்டுறவு பால் நிறுவனங்கள், விவசாயிகளிடம் முழுமையாகப் பால் கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்ய விழிபிதுங்கி நிற்கின்றன. ஆனால், அமுல் நிறுவனத்துக்குப் பால் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள், இந்நேரத்தில் பெரிய சாதனையைச் சத்தமில்லாமல் செய்துள்ளார்கள். பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 10 பெண் விவசாயிகள் லட்சக்கணக்கில் பால் மூலம் வருமானம் எடுத்துள்ளார்கள்.