2021... கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான மாற்றங்கள் என்னென்ன..?

இந்தப் பிரச்னையைத் தீர்ப்பதற்கு செபி மற்றொரு தீர்வை முன் வைத்துள்ளது. மல்ட்டிகேப் ஃபண்டுகளில்தான் இந்தப் புதிய விதி பொருந்தும். இந்த மாற்றத்தை விரும்பாத மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் தமது திட்டத்தின் பெயரை மல்ட்டிகேப் ஃபண்ட் என்று குறிப்பிடாமல் வேறு பெயரை மாற்றம் செய்துகொள்ளலாம். அவ்வாறு மாற்றம் செய்தால் பங்குகளில் எந்த விகிதாசாரமும் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது இல்லை என்று அறிவித்துள்ளது.



அதன்படி, ஜனவரி இறுதிக்குள் மல்ட்டிகேப் ஃபண்டுகள் செபி அறிவுறுத்திய விகிதாசாரத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அல்லது தமது பெயரை ஃப்ளெக்ஸி கேப் ஃபண்டுகள் என்று மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதனால் மல்ட்டிகேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்துள்ளவர்கள் தமது முதலீடுகளில் என்ன மாற்றம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம்.



5. பொதுவான டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி



இந்தியக் காப்பீடு ஒழுங்கு முறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (The Insurance Regulatory and Development Authority of India – சுருக்கமாக IRDAI) அனைத்துக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் அனைத்துத் தரப்பினருக்கான டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசியை ஜனவரி மாதம் முதல் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பொதுவான காப்பீடு சரல் ஜீவன் பீமா என்று அழைக்கப்படும். காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இந்தப் பொதுப் பெயருடன் நிறுவனத்தின் சார்பு பெயரையும் சேர்த்து இந்த காப்பீட்டை வழங்கலாம்.



இந்தக் காப்பீடு பாலிசியில் கவரேஜ் குறைந்தபட்சம் ரூ.5 லட்சம் முதல் அதிக பட்சமாக ரூ.25 லட்சம் வரை இருக்கும். இதன்மூலம் சுலபமாகக் காப்பீட்டை ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இந்தக் காப்பீட்டை அதிகபட்சமாக 70 வயது வரை வாங்க முடியும். இந்த பாலிசியை சுலபமாக ஆன்லைனில் வாங்க முடியும். அவ்வாறு ஆன்லைன் மூலம் வாங்கப்படும் காப்பீடுகளுக்கு பிரீமியத்தில் 20% வரை தள்ளுபடி உள்ளது. இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி இதுவரை டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்காதவர்கள் இந்த பாலிசியை எடுக்கலாம்.



6. கார்களின் விலை உயர்கிறது



பிரபல கார் உற்பத்தி நிறுவனமான மாருதி மற்றும் மஹிந்திரா நிறுவனங்கள் ஜனவரி 1 முதல் தமது கார்களுக்கான விலையை உயர்த்தியுள்ளன. இதைத் தொடர்ந்து பெரும்பாலான கார் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் விலை உயர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளன. மூலப் பொருள்களின் விலை உயர்வு காரணமாக இந்த விலை உயர்வு அமல்படுத்தப் பட்டுள்ளதாக இந்த நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இதன்மூலம் இனி நீங்கள் வாங்கும் காரின் விலை அதிகமாக இருக்கும்.



7. சிறு நிறுவனங்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி தாக்கல் செய்வதில் செய்யப்பட்டுள்ள மாறுதல்



தற்போது நிறுவனங்கள் அனைத்து மாதங்களிலும் தமது ஜி.எஸ்.டி கணக்கு களைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதில் தற்போது மத்திய அரசு மாறுதலைக் கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி, ரூ.5 கோடிக்கும் கீழ் வருமானம் ஈட்டும் சிறிய நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு காலாண்டின் முடிவிலும் ஜி.எஸ்.டி கணக்கு தாக்கல் செய்தால் போதும். இதன்மூலம் வருடத்துக்கு 12 முறை கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்குப் பதில் நான்கு முறை கணக்கு தாக்கல் செய்தால் போதும். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு காலாண்டு முடிவிலும் நிறுவனங்கள் தனித் தனியாக GSTR-1 மற்றும் GSTR-3B கணக்குகள் தாக்கல் செய்தால் போதும்.



வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்குவதற்காக இந்த நடை முறையை அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த மாறுதல் சிறு நிறுவனங்களுக்கு நிச்சயம் பயனளிப்பதாக இருக்கும்.



8. தொலைபேசியில் இருந்து அழைக்கும் போது ‘0’ சேர்க்க வேண்டும்



ஜனவரி 15 முதல் வீட்டில் உள்ள தொலைபேசியில் (Landline) இருந்து மற்ற கைபேசி அழைப்புகளை அழைக்கும்போது ‘0’ சேர்த்து அழைக்க வேண்டும் என்று தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தப் புதிய விதிமுறைபடி, வீட்டு தொலைபேசியில் இருந்து கைப்பேசியை அழைத்தால் மட்டுமே 0 சேர்க்க வேண்டும். லேண்ட்லைன் டு லேண்ட்லைன் அல்லது மொபைல் டு லேண்ட்லைன் பேசும்போது 0 சேர்க்க வேண்டாம். இந்த நடைமுறை மாற்றத்தால் நிறைய புதிய தொலைபேசி நம்பர்கள் உபயோகப்படாமல் இருப்பது புதிய உபயோகத்துக்கு கிடைக்கும். இதன் மூலம் புதிய மொபைல் நம்பர்கள் கிடைக்கும் என்று தொலைபேசி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.



9. எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் விலை நிர்ணயம் செய்வதில் மாறுதல்



தற்போது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகளை நாள்தோறும் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. சிலிண்டர் விலையை மாதத்தின் 1 மற்றும் 16-ம் தேதிகளில் நிர்ணயம் செய்கின்றனர். அதில் மாற்றம் கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. அதன்படி, சிலிண்டர் விலை ஒவ்வொரு வாரமும் எண்ணெய் நிறுவனங்களால் நிர்ணயம் செய்யப்படும். இதற்கான ஒப்புதல் இன்னும் கிடைக்காததால் உடனடியாக இந்த மாற்றம் இல்லை என்றாலும், விரைவில் இதுவும் நடைமுறைக்கு வரும் என்று தெரிகிறது. இதன்மூலம் ஒவ்வொரு முறை வாங்கும் சிலிண்டர் விலையும் ஏற்ற இறக்கத்தோடு இருக்கலாம்.



10. மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் E - Mandate உச்சவரம்பில் மாற்றம்



மத்திய ரிசர்வ் வங்கி மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் E-Mandate உச்சவரம்பை 2,000 ரூபாய் என்ற அளவிலிருந்து 5,000 ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளது. இந்தச் சேவை தேவைப்படுகிறவர்கள் இதைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.



கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஒரு தவறான செய்தியும் பரவி வருகிறது. UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டண விதிப்பு என்ற செய்திதான் அது. தற்போது வாடிக்கையாளர்கள் போன் பே, கூகுள் பே போன்ற தளங்களிலிருந்து இலவசமாகப் பணப் பரிவர்த்தனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கு இனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று இந்திய தேசிய பணப் பட்டுவாடா நிறுவனம் (National Payments Corporation of India - NPCI) தெரிவித்துள்ளது என்ற செய்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது.



இந்த செய்தியின்படி, 30% வரை பணப் பரிவர்த்தனை செய்யும்போது கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற வதந்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்தச் செய்தி முற்றிலும் தவறு. கூகுள் பே செயலிகளில் பணம் அனுப்புவதற்கு எந்தக் கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம் என்று கூகுள் நிறுவனம் சார்பாகச் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் வாசகர்கள் இது போன்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.



புதிதாக வரவிருக்கும் மாற்றங்களை அறிந்து, உங்களை நீங்களே தயார் படுத்திக் கொள்ளுங்கள்!