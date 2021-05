பணியாளர்களுக்கான பத்து குழப்பங்களும் பளிச் தீர்வுகளும்! அசாதாரண வெற்றிக்கு அசத்தல் வழிகாட்டல்

ஒரு நிறுவனத்தில் கத்துக் குட்டியாகச் சேருபவரிலிருந்து அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் வரை அனைவருக்கும் ஏதாவதொரு நிலையில் அவர்களது பணி சம்பந்தமாகக் குழப்பங்கள் ஏற்படக் கூடும். அப்படி ஏற்படக்கூடியவை களில் முக்கியமான பத்து குழப்பங் களைக் குறிப்பிட்டு, அவற்றைச் சமாளித்து எப்படி அசாதரணமாக வெற்றி பெறுவது என்பது பற்றி ஆதித்ய பிர்லா குழுமத்தில் குழு நிர்வாகத் தலைவராக (Group Executive President) பணியாற்றி வரும் ஷிவ் ஷிவக்குமார் எழுதி சமீபத்தில் வெளிவந்திருக்கும் புத்தகம் `தி ரைட் சாய்ஸ் – ரிசால்விங் 10 கேரியர் டைலமாஸ் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராடினரி சக்சஸ்’ (The Right Choice – Resolving 10 Career Dilemmas for Extraordinary Success) ஆகும். இவர் இதற்கு முன்பாக நோக்கியா, பெப்சிகோ ஆகிய நிறுவனங்களின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்தவர்.



தனது அனுபவங்களுடன் 11 சி.இ.ஓ-க்கள் ஆறு தொழில்முனை வோர்கள், மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்த ஆறு பேர்களின் அனுபவங்களும், அவர்களது கருத்துகளும் நிஜ தொழில் வாழ்க்கை யில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களையும் உதாரணங் களுடன் புத்தகம் எழுதிய ஆசிரிய ரான ஷிவ் ஷிவக்குமார் பதிவு செய்திருப் பது இதை வாசிக்கும் அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும். இதற்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கும் பெப்சிகோவின் மேனாள் தலைவர் இந்திரா நூயி, ‘‘இந்த நூல் எனது பணிவாழ்க்கையின் ஆரம்பகாலத்தில் கிடைத்திருந்தால் எவ்வளவு பலனுள் ளதாக இருந்திருக்கும்’’ என தனது ஆதங்கத்தை முன்னுரையில் வெளிப் படுத்தியிருக்கிறார்.



தொழில் வாழ்க்கை அனுபவத்தில் ஷிவ் கற்றுக்கொண்ட ஐந்து படிப் பினைகளுடன் இந்தப் புத்தகம் ஆரம்பிக்கிறது.



1. வெற்றிகரமான தொழில் வாழ்க்கைக்கென்று 101 வழிகாட்டிகள் கொண்ட கையேடு எதுவுமில்லை. தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய பல விஷயங்கள் தேவை. அவற்றில் முக்கியமானவை திறமை, தங்களைத் தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்வது, சரியான நேரத்தில் சரியான வாய்ப்புகள் கிடைப்பது, அத்துடன் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம்.



2. பெரும்பாலான விண்ணப்ப தாரர்களிடையே அவர்களுக்கிருக்கும் திறமைகள் பொதுவாக இருந்தாலும் இரண்டு பணிகள் ஒரே மாதிரி இருப்ப தில்லை.



3. நல்லதொரு தொழில் வாழ்க்கைக்கு நேரமென்பது மிக முக்கியமானதாகும் (right time).



4. தொழில் வாழ்க்கையில் உங்களது பங்களிப்பானது செய்யும் தொழிலுக்கான வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.



5. விரக்தி ஏற்படும்போது அதை எதிர்கொள்வதற்கு முதிர்ச்சி வேண்டும்.