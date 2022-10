“பாரதியின் பேச்சுக்கு நானும் ஒரு ரசிகன்!”

``உங்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வாசகம் எது?’’

பாரதி பாஸ்கர்: `Nothing is new in this universe, which has not been met by somebody who lived before you.' உனக்கு நேர்ந்த இது, ஏற்கெனவே கோடிக்கணக்கான மனிதர்களுக்கு நேர்ந்ததுதானே. எதுவுமே இந்த உலகில் புதிதல்ல!

ராஜா: `இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோம்' என்ற பாரதியின் வாசகம்.

``உங்களைக் கவர்ந்த நாவல் எது?’’

பாரதி பாஸ்கர்: ஆயிரக்கணக்கான நாவல்கள் எனக்குப் பிடிக்கும். அவற்றில் என்றென்றும் என் மனதில் முதல் இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது, தி.ஜானகிராமனின் `மோக முள்' நாவல் மட்டும்தான்.

ராஜா: நிறைய இருக்கு. சரித்திர நாவல் என்றால், `பொன்னியின் செல்வன்'.

தி.ஜானகிராமனின் அனைத்து நாவல்களும் பிடிக்கும். `அம்மா வந்தாள்'. `மரப் பசு', `மோக முள்' இவையெல்லாம் என் இளமையில் விரும்பிப் படித்தவை.

``பட்டிமன்றம் ராஜா, பாரதி பாஸ்கர்... யாருக்கு ரசிகர்கள் அதிகம்?’’

பாரதி பாஸ்கர்: ரசிகர்கள் ராஜா சாருக்கு அதிகம். ரசிகைகள் பாரதி பாஸ்கருக்குத்தான் அதிகம்.

ராஜா: பாரதி பாஸ்கருக்குத்தான் அதிக ரசிகர்கள் இருக்காங்க. அவர்களை மாதிரி மக்கள் மனம் கவரப் பேசக்கூடியவர்கள் மிக அபூர்வம். அவர் பேச்சுக்கு நானும் ஒரு ரசிகன்.

``சாலமன் பாப்பையாவிடம் பிடித்தது என்ன? பிடிக்காதது என்ன?’’

பாரதி பாஸ்கர்: தனக்கு எதிராக இருப்பவர்கள், பகைவர்கள், விரோதிகள் என அனைவரையும் மன்னித்துக்கொண்டே இருக்கும் அவரின் பெருந்தன்மை பிடித்தது. பிடிக்காததும் அதுவேதான்.

ராஜா: பிடித்தது எளிமை. பிடிக்காதது அதீத பொறுமை.

``நீங்கள் இதுவரை பேசாத தலைப்பு எது?’’

பாரதி பாஸ்கர்: தீவிர அரசியல் தலைப்புகளில் நான் பேசியதில்லை. பேச வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டு. ஆனால், அதற்கான சூழல் இப்போது இல்லை.

ராஜா: தமிழகத்தை இன்றைக்கு பாதிக்கும் அரசியல், திரைப்படங்கள், ஜாதி, சமய துவேஷங்கள் இதைப்பற்றி எல்லாம் பேசணும்னு ஆசையாயிருக்கு. ஆனால், இன்றைய காலச் சூழல் இதையெல்லாம் ஒத்துக்காது. இப்போது எதைப் பேசினாலும் ஒரு கலர் கொடுத்துடறாங்க. கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம் இது.