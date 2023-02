சீனாவின் உடலுறுப்பு வியாபாரம்... திடுக்கிடச் செய்யும் அறிக்கை!

ஆஸ்திரியா நாட்டின் தலைநகர் வியன்னாவைத் தலைமையிடமாகக்கொண்ட ‘Voice Against Autocracy' என்ற அரசு சாரா நிறுவனம் சமீபத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது. ‘ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான குரல்’ என்று குறிப்பிடப் பட்டிருக்கும் அந்த அறிக்கையில், சீனாவில் நடைபெறும் உடலுறுப்புத் திருட்டுகள் பற்றி திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. மேலும், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர்-17 அன்று நடைபெற்ற `Forcible Harvesting of Human Organs in China' என்ற சர்வதேசக் கருத்தரங்கில் நிபுணர்கள் சிலர் தெரிவித்த அதிர்ச்சித் தகவல்களும் இந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.