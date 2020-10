இளைய நிலா நினைவலைகள்!

55 மனதை இலகுவாக்க ஓய்வுநேரத்தில் படங்கள் வரைவார் பாலு. பத்து வருடங்களுக்கு முன்வரை தனியாக கார் ஓட்டுவதில் அதீத ஆர்வம் காட்டியவர். “என்னைவிட சிறப்பா ஓட்டுறது சார்தான்!” என்கிறார் அவரின் டிரைவர்.



56 தனக்குக் கிடைத்த சுதந்திரம் தன் பிள்ளைகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என நினைத்தவர் பாலு. மகள் பல்லவியை அவர் விருப்பப்படி பாடகியாகவும், மகன் சரணை நடிகர், தயாரிப்பாளர், பாடகராகவும் உருவாக்கினார்.



57 தெலுங்கில் டப் ஆகும் கமல்ஹாசன் படங்கள் பலவற்றுக்கு டப்பிங் பேசியது எஸ்.பி.பிதான். ‘சத்யா’ படத்தின் வில்லன் பாத்திரமான கிட்டியின் குரலுக்கு ஒரு சாப்ட் வாய்ஸ் தேவைப்பட, கமல் சொல்லி அதையும் டப்பிங் பேசி அசத்தினார் எஸ்.பி.பி. தெலுங்கில் இருந்து தமிழுக்்கு வந்த ‘சிப்பிக்்குள் முத்து’ படத்்திலும் கமலுக்குப் பதில் தமிழ் டப்்பிங் பேசியதும் எஸ்.பி.பிதான்.



58 விஜய் தன் அப்பா படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்தபோதும், அம்மா மேடைப்பாடகியாக இருந்தபோதும் பாலுவுக்கு குட்டி விஜய்யை ரொம்பவே பிடிக்கும். நிகழ்ச்சிகளில் விஜய்யைப் பார்த்தால் கார்ட்டூன் கேரக்டரைப்போல பேசிச் சிரிக்க வைப்பார். பின்னாளில் பிஸி ஷெட்யூலில் ஹீரோவாக அறிமுகமான ‘நாளைய தீர்ப்பு’, மற்றும் ‘ரசிகன்’ படங்களில் விஜய்க்குப் பின்னணி பாடினார். ‘நீயும் பாடலாம்டா கண்ணா’ என, பாட நம்பிக்கை கொடுத்ததே பாலுதான். ‘பிரியமானவளே’ படத்தில் நடித்த நாள்களில் யாரிடமும் அதிகம் பேசாத விஜய் பாலுவின் கேரக்டரால் ஈர்க்கப்பட்டு வெல்விஷராக பல அட்வைஸ்களை எஸ்.பி.பியிடம் கேட்டிருக்கிறார். அதன்பின் பாலு மறையும்வரை அவரிடம் நேரிலோ போனிலோ அவ்வப்போது பேசுவதை, குழப்பமான சமயங்களில் அறிவுரை கேட்பதை வழக்கமாக்கியிருக்கிறார் விஜய்!



59 ஆரம்பப் போராட்டக் காலங்களில் எஸ்.பி.பியிடம் நிறைய மனம்விட்டுப் பேசியிருக்கிறார் அஜித். எஸ்.பி.பி. சரணின் கிளாஸ்மேட். அமராவதியில் 4 ஹிட் பாடல்களில் நல்ல ஓப்பனிங் கொடுத்ததிலாகட்டும், 2 தெலுங்குப் படங்களில் அஜித் பெயரைப் பரிந்துரை செய்ததாகட்டும் பாலு காட்டிய அன்பை அஜித் எப்போதும் நினைவுகூர்வார். ‘He is my Philosopher’ என்று சொல்லும் அஜித், அவரை ‘குரு’ என்றுதான் அழைப்பாராம். கார்களைப் பற்றி அஜித்திடம் ஆர்வமாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வாராம் பாலு!



60 ‘பேட்ட’க்குப் பாட வந்திருந்தபோது, அனிருத்திடம் ‘உன்னை நான் பெரிய பையனா இருப்பேன்னு நினைச்சேன்!’ எனச் சொல்லியிருக்கிறார். எஸ்.பி.பியிடம் வாங்கிய ஆட்டோகிராப், ஒரு விழாவில் அவருடன் எடுத்த போட்டோவைக் காட்டி நெகிழ்ந்்திருக்கிறார் அனிருத். ஆனால், பேட்டையில் எஸ்.பி.பியை சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை என்ற விமர்சனம் வந்தபோது பாலுவிடம் அனிருத் ‘ஸாரி’ கேட்க, ‘கிரிட்டிக்ஸ் எதையாச்சும் சொல்லிட்டேதான் இருப்பாங்க. நான் உன் மியூஸிக்ல பாடுனதை பெருமையா நினைக்கிறேன்’ என மென்மையாகச் சொல்லியிருக்கிறார் பாலு. “சும்மா கிழி பாடவைத்து நல்ல பெயர் வாங்கிட்டேன். இல்லைனா எனக்கு உறுத்தலாவே இருந்திருக்கும்!” என்கிறார் அனி!



61 சேட்டிலைட் சேனல் ரியாலிட்டி ஷோக்களுக்கு பாலு வருவாரா என்ற தயக்கத்தோடு நேரில் அழைக்கச் செல்ல, “நான் இப்ப அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வழிவிட்டுட்டு ப்ரீயாதான் இருக்கேன்பா... இதுக்கு எதுக்கு சுத்தி வளைச்சுக் கேக்குறீங்க. ஐ ஆம் ரெடி டூ ராக் இன் எனி மீடியம்!” என்று சொல்லி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்திருக்கிறார்.



62 லாக்டௌனுக்கு முன்பு புது இசையமைப்பாளர் ஒருவருக்கு ஜிங்கிள்ஸ் பாட அவரின் புது ஸ்டூடியோவுக்கு வந்திருந்தார் பாலு. பதற்றத்தில் சுருதி விலகி அவர் நோட்ஸ் கொடுக்க, “உன்னோட நோட்ஸ்க்கு என் குரல் செட்டாகுமான்னு தெரியலை. நான் மூணு மாடுலேஷன்ல பாடுறேன். எது பெட்டரோ போய்க்கலாம்!” எனப் பாடிக் கொடுத்திருக்கிறார். “ரஹ்மான்கிட்ட பத்தே நிமிஷத்துல பாடிக்கொடுத்துக் கிளம்பும் மனுஷன் எனக்காக 2 மணிநேரம் ஒதுக்கி ஒரு விளம்பரத்துல பாடினார்! He is Not only a Legend... He is so simple and humble soul!” என்கிறார் அவர்.



63 சினிமாவுக்காக ரஜினியின் ‘அண்ணாத்தே’ படத்தில் பாடியதுதான் கடைசிப் பாடல். மே 30 அன்று ‘பாரத பூமி’ என்ற பாடலை இளையராஜா இசையில் பாடியிருந்தார். கொரோனா மீட்புப்பணியில் இருக்கும் முன்களப்பணியாளர்களைப் பாராட்டும்வண்ணம் இந்த வீடியோவை இளையராஜாவுடன் சேர்ந்து வெளியிட்டார்.



64 ஒலிப்பதிவுக்கூடங்கள் அனலாக்கிலிருந்து கம்ப்யூட்டரில் டிஜிட்டலாக மாறிய சமயத்தில் சவுண்ட் மிக்ஸிங்கில் ஜாம்பவான்களே பாடகர்களின் ஒரிஜினல் வாய்ஸைத் தவறவிட்டுத் திட்டுவாங்குவதுண்டு. ஆனால், எஸ்.பி.பி மட்டும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் பாடும்போதே ஏற்ற இறக்கங்களில், மீட்டர்களில் சூழலுக்குத் தகுந்தாற்போல ஏற்ற இறக்கங்களோடு பாடுவார். ஹெட்போன் மாட்டிக்கொண்டு தன் குரல் எப்படிப் பதிவாகிறது எனக் கேட்டுப் பாடும் பாடகர்கள் மத்தியில் ரொம்ப கேஷுவலாக எதுவும் மாட்டாமல் பாடுவார். டெக்னாலஜி அவரை எதுவுமே பாதிக்கவில்லை! உயிருடன் இருந்தால் இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு யூத்புல்லாகப் பாடிக்கொண்டிருப்பார்!” என்கிறார் சவுண்ட் இன்ஜினீயர் கம் மியூஸிக் டைரக்டர் மரியா மனோகர்!



65 இளையராஜாவை இன்றும் ‘வாடா போடா’ என அழைக்கும் இருவரில் ஒருவர் பாரதிராஜா. மற்றொருவர் பாலு. ‘சீக்கிரம் எழுந்து வா பாலு... உனக்காகக் காத்திருக்கேன்!’ என்ற இளையராஜாவின் குரலில் தெரிந்தது நடுக்கமல்ல... பாலு ராஜாமீது வைத்திருந்த அன்பின் அலைவரிசை அது!



66 திடீரென தன் ரசிகர்களின் வீட்டுக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட் அடிப்பதைப் பல வருடங்களாக வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார் பாலு. மனசு சரியில்லை என்றால் மைசூரிலிருக்கும் ஜானகியம்மாள் வீட்டுக்குச் சொல்லாமலே போய் நிற்பார். ‘வாடா குழந்தை!’ என வாஞ்சையாக வரவேற்பார் ஜானகி.



67 எஸ்.பி.பி அரசியலே பேச மாட்டார் என்று நினைப்பவர்களுக்கு... வீட்டிலும் நெருங்கிய வட்டத்திலும் சீரியஸாய் அரசியல் பேசுவார். கோபப்படுவார். உணர்ச்சிவயப்படுவார். ‘என் அரசியலைப் பொதுவெளில சொல்லணும்னு அவசியமில்லை’ என்பது அவர் நிலைப்பாடு. எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் ஓட்டுபோடும் ஜனநாயகக் கடமையை அவர் மறந்ததில்லை!



68 “பாடகராகத் தன்னிறைவான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறேன். சில வருடங்களுக்கு முன் கடனிலிருந்து முழுவதும் மீண்டுவந்தேன். தினமும் 5 பாட்டு பாடிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் வீட்டு வாசலில் சேட்டு நிற்பான். ஆனா, நாளைக்கு வா என்று சொல்லும் நிலையை இறைவன் எனக்குக் கொடுக்கலை. அந்த அளவுக்கு என் குரலைக் கேட்டு வளர்த்துவிட்ட ரசிகர்களுக்குக் கைம்மாறு செய்ய இன்னொரு ஜென்மம் எனக்கு வேண்டும்!” என்பதே பாலுவின் மறு ஜென்ம ஆசை!



69 மருத்துவமனையின் இறுதிநாள்களில் நண்பர்கள் பேசிய வீடியோக்களை மகன் சரண் அப்பாவிடம் ப்ளே பண்ணிக்காட்ட, பாலுவின் உலர்ந்த உதட்டில் புன்னகைக்கீற்று. இளையராஜாவின், ‘பாலு எழுந்து வா’ வீடியோவைப் பார்த்ததும் செல்போனை சைகையில் கேட்டு, ரீப்ளே பண்ணிப் பார்த்து, விர்ச்சுவல் முத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் பாலு! அப்போது அருகிலிருந்த மருத்துவர் தீபக் சுப்ரமண்யம் ஆச்சர்யத்தில் அசந்துவிட்டார்.



70 “டேய் எனக்கு உன் அளவுக்கு பஞ்சமம் சட்ஜமம்... ராகம்லாம் தெரியாதுடா... அப்படியே ஹை பிட்ச்ல போறேன். பிசிர் தட்டுற இடத்துல சிக்னல் கொடு!”- இப்படித்தான் நோட்ஸ் கொடுக்கும் இளையராஜாவிடம் சொல்லுவார் பாலு. பெரும்பாலும் சொதப்பாமல் பாடி, “டேய் படவா, எங்கே கத்துக்கிட்டே இந்த வித்தைய?” என ராஜாவிடமே பாராட்டு வாங்கிடுவார் பாலு! “எனக்காகத்தான் ராஜா பிறந்தான்... அவனுக்காக நான் பிறந்தேன்!” - இதயத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து இந்த வார்த்தைகளை பாலு சொன்னபோது இந்தக்கூட்டணியின் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களின் முதல்புள்ளி நம் முன் மின்னலாய் வெட்டிச் செல்லும்!



71 தன் குரலில் பேசும் ஆட்டோ காலர் டியூனாக செல்போன் சேவையில் இணைத்து வைத்திருந்தார் பாலு. அவரால் போனை எடுக்க முடியாவிட்டால் அவர் குரல் ஸாரி சொல்லி காத்திருக்கச் சொல்லும். பிறகு லைனில் வருவார். இப்போது உலகமே காத்துக்கொண்டிருக்கிறது!



72 எஸ்.பி.பி சமூக வலைதளங்களில் ஆர்வம் காட்டியதில்லை. தன் ரசிகர்கள் வற்புறுத்தலால் வெப்சைட் மட்டும் ஆரம்பித்து மெயில்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். ‘`மத்தவங்களைப் பத்தி எளிதா அவதூறு சொல்லிடுறாங்க. விர்ச்சுவல் உலகத்தைவிட நேர்ல மனிதர்களோடு பழகுறதுதான் ஆரோக்கியம். ஃபேஸ்புக் எதுக்கு ரியல் ஃபேஸ் இருக்கும்போது?’’ என்பார்.



73 60 வயதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு நாளும் போனஸ்தான். எனக்கு வாழ்க்கை இப்ப லீஸ்லதான் போய்க்கிட்டு இருக்கு. 70ஐத் தாண்டியும் பி.பி, சுகர் இல்லாம நல்லாத்தான் இருக்கேன். ஒருவேளை சாவு வந்துட்டா ஓடவா முடியும்? நாம எல்லோரும் தூங்கி எழுந்தாதான் நாம உயிரோட இருக்கோம்னே உணர்றோம். அதுபோலத்தான் இந்த வாழ்க்கை. எப்போவேணா இறைவன் எடுத்துக்குவான் இருக்கும்வரை மத்தவங்களுக்குத் துன்பம் கொடுக்காம வாழ்ந்துட்டுப் போவோம்!’’ - சமீபத்தில் தன் பிட்னெஸ் ரகசியம் பற்றிக் கேட்டபோது இப்படிச் சொல்லியிருந்தார் எஸ்.பி.பி!



74 ``நீங்க அரசியலுக்கு வரலாமே?’’ என்று கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு முகம் சுளிக்காமல் பதில் சொல்வார். ``அரசியலுக்கான தகுதி எங்கிட்ட இல்லைன்னு நம்புறேன். கடவுள் நம்ம எல்லோருக்கும் மிஷன் வெச்சிருக்கார். இந்த ஜென்மத்துல நான் உங்களை ஏதோவொரு வகையில மகிழ்விக்கப் பிறப்பெடுத்திருக்கேன். அதுக்கே என்னை உச்சியில உட்கார வெச்சிருக்கீங்க. இதைவிடப் பெரிய சிம்மாசனம் அரசியல்ல கிடைக்காது!’’ என்று சொல்வார்.