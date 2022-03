Netflix அக்கவுன்ட்டை மற்றவர்களுக்கு பகிர கூடுதல் கட்டணம்! மேலும் புதிய திட்டங்கள் என்ன?

இவ்வாறு கணக்குகள் பகிரப்படுவதைத் தடுக்க ‘கூடுதல் உறுப்பினரைச் சேர்க்கவும் (Add an Extra Member) மற்றும் ‘புதிய கணக்கிற்கு சுயவிவரத்தை மாற்றவும் (Transfer Profile to a New Account)’ என்ற இரண்டு புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது நெட்ஃபிளிக்ஸ். இதன் மூலம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் கணக்குகளைப் பகிர கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இது எந்த வகையில் பலனளிக்கும் என்பதை சோதித்துப் பார்க்கவும் முடிவு செய்திருக்கிறது நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம். முதற்கட்டமாக இந்தத் திட்டம் சிலி, கோஸ்டாரிகா மற்றும் பெரு போன்ற நாடுகளில் உள்ள பயனர்களிடம் சோதனை செய்த பிறகு உலகம் முழுவதும் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என நெட்ஃபிளிக்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.