OTT கார்னர்

Earth at night in Color



இருள் சூழ்ந்த காடுகளின் இரவு எப்படியிருக்கும்? தொழில்நுட்ப உதவியுடன் காட்டியிருக்கிறது Earth at night in Color டாக்குமென்டரி தொடர். பறவைகள் இரவில் கூடடையும், மிருகங்கள் குகைக்குச் செல்லும் எனப் பாடப்புத்தகப் படிப்பைக் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது தொடர். ஆம், வேட்டையோ, காதலோ எல்லாமே நடப்பது இரவின் மடியில்தான். காவல்தெய்வமாகக் கர்ஜிக்கும் ஆண் சிங்கம்; வேட்டையாடி வெறும் வயிற்றுடன் குட்டிகளைக் காக்கப் போராடும் பெண் சிங்கம்; இந்தப் பெரிய மிருகங்களுக்கிடையே ஆந்தைகளின் உணவு வேட்டையையும், கரையான்களின் தந்திர வேட்டையையும் இணைத்த விதத்தில் ஆச்சர்யப்படுத்துகிறது இந்தத் தொடர். ஆப்பிரிக்கா தொடங்கி தென்னமெரிக்கா வரை வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளில் நடக்கும் கதைகள், வித்தியாச விலங்குகள் எனத் தொழில்நுட்பம் மூலம் நாம் பார்த்திராத ஒரு உலகத்தை நம் கண் முன் விரிக்கிறது. ஆப்பிள் டிவியில் வெளியாகியிருக்கும் இந்தத் தொடர் நிச்சயம் ஒரு புதிய அனுபவத்தைப் பார்வையாளர்களுக்குத் தரும்.



ரேட்டிங் - 4/5