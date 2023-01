பெங்களூரின் முதல் ‘Director’s Cut’ தியேட்டருக்கு ஸ்பாட் விசிட் - இதில் அப்படியென்ன சிறப்புகள்?

இந்தியாவில் முதல் முயற்சியாக, ‘Director’s Cut’ தியேட்டரை டெல்லி மற்றும் மும்பையில் தொடங்கியவர்கள் கடந்த மாதம், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் பிரிக்கேட் ரோட்டிலுள்ள ஃபோரம் ரெக்ஸ் வாக் மாலிலும் அதைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

இதுதான் தென் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் ‘Director’s Cut’ தியேட்டர். இந்த ஒரு தியேட்டரில், The Lounge, The Gallery, The Grove, The Library மற்றும் The Venetian என்ற ஐந்து திரையரங்குகள் உள்ளன.