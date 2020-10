தேசம் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறது அர்னாப்!

இந்த விவகாரம் வடஇந்திய மீடியாக்களில் பெரும் தீயைப் பற்றவைத்திருக்கிறது. ரிபப்ளிக் டிவி ஒரு புறமும், இந்தியா டுடே, NDTV 24×7, டைம்ஸ் நவ், CNN நியூஸ்18 and ABP நியூஸ் மறுபுறமும் என நேரடியாக மோதிக்கொண்டிருக்கின்றன செய்தி சேனல்கள். குறிப்பாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ‘இந்தியா டுடே’-வும் ‘ரிபப்ளிக் டிவி’-யும் நேரடியாகவே மல்லுக்கட்டிக்கொண்டுள்ளன.



சுஷாந்த் வழக்கு தொடங்கி பல்வேறு விஷயங்களில் இந்த இரண்டு செய்தி நிறுவனங்களும் முரண்பட்ட கருத்துகளை முன்வைத்து மறைமுகமாக மோதிக்கொண்டு வருகின்றன. சில நாள்களுக்கு முன்கூட இந்தியா டுடே சேனலின் கன்சல்ட்டிங் எடிட்டரும் முக்கிய முகமுமான ராஜ்தீப் சர்தேசாயும், அர்னாப் கோஸ்வாமியும் நேரடியாக ஒருவரை ஒருவர் வசைபாடினர். ‘ஹத்ராஸ் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு குறித்து எதுவும் பேசாமல் சுஷாந்தின் வழக்கையே பிடித்துக்கொண்டிருக்கிறார் அர்னாப்.’ என்ற அவர், “ஊடகவியலை உங்கள் அளவுக்குத் தாழ்த்திவிடாதீர்கள். இதுதான் நான் உங்களுக்கு வழங்கும் ஒரே அறிவுரை’’ என்று லைவில் பேசினார் சர்தேசாய். TRP-யைவிட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அது ‘Television Respect Points’ என்றும் பேசியிருந்தார் சர்தேசாய்.



இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக லைவ் ஷோவிலேயே, “இங்கு சில ஊடகங்கள் நீண்டகாலமாகக் கதை மட்டுமே சொல்லப் பழகி யிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்றாற்போலக் குற்றங்களையும் குற்றப்பின்னணியையும் மாற்றிக்கொள்கிறார்கள்’’ என்றார் அர்னாப்.



தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதல் 100 வாரங்களுக்கு அதிகம் பார்க்கப்பட்ட ஆங்கில செய்தி சேனல் ரிபப்ளிக் டிவிதான் என்றது BARC அறிக்கை. இதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்றன மற்ற சேனல்கள். கேபிளில் இரு பிரிவுகளில் ரிபப்ளிக் டிவி ஒளிபரப்பானது, சில கேபிள் சேவைகளில் டிவியை ஆன் செய்ததும் ரிபப்ளிக்தான் வந்தது. இதெல்லாம் நெறியல்ல என்றன மற்ற சேனல்கள். தரவுகளிலிருந்த பல முரண்களை முன்வைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை டைம்ஸ் நவ் போன்ற சேனல்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பே முன்வைத்தன. அப்படி தரவுகளில் முக்கிய முரணாக இருந்தது சென்னைத் தரவுகள்தான். தொடங்கப்பட்ட முதல் மாதம் ‘ரிபப்ளிக் டிவி’யின் மொத்த டிராபிக்கில் பாதி சென்னையிலிருந்து வந்தது. இதற்கும் ரிபப்ளிக் தமிழகம் சார்ந்த எந்த ஒரு விவகாரத்தையும் கையில் எடுக்கவில்லை. சென்னையில் டைம்ஸ் நவ் சேனலில் ஒளிபரப்பான அர்னாப்பின் ‘News Hour’ நிகழ்ச்சி ஓரளவு பிரபலம்தான் என்றாலும் ஒரு நாளில் சென்னையில் இருப்பவர்கள் 23 நிமிடங்கள் ரிபப்ளிக் டிவி பார்க்கிறார்கள் என்ற BARC-ன் தரவுகள் பலருக்கும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.



வலுவான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப் பட்டுள்ளன. இனி அர்னாப்தான் ‘ரிபப்ளிக் சேனல் டி.ஆர்.பி முறைகேட்டில் ஈடுபடவில்லை’ என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும்.



ஆமாம் அர்னாப்.



‘The Nation wants to know.’