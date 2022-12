கிருஷ்ணகிரி: படித்தது பிளஸ் டூ.... பார்ப்பது டாக்டர் வேலை - சிக்கினார் போலி மருத்துவர்!

அஸ்வத் நாராயணனை போலீஸார் கைது செய்து, மக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவித்தல் - section 336 of IPC (45 of 1860), முறையான தகுதியின்றி சிகிச்சையளித்தல் – section 15 of IMC Act 1956 உள்பட நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்தனர். இன்று அவரின் கிளினிக்கை பூட்டி சீல் வைத்தனர்.

அவர் கைதானதைத் தொடர்ந்து, அவரிடம் சிகிச்சை பெற்ற மக்கள் பேரதிர்ச்சியில் இருக்கின்றனர். இந்த போலி டாக்டர் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக சிகிச்சையளித்து வந்தும், சுகாதாரத்துறைக்கு தெரியவில்லை என்பது அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தை பிரதிபலிக்கிறது. மாவட்டம் முழுதும் முறையாக ஆய்வு செய்தால் மட்டுமே, போலி டாக்டர்களின் பிடியிலிருந்து மக்கள் தப்புவார்கள்.