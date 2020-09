பாலியல் பண்டமல்ல பிஞ்சுகள்! - பெருகும் வக்கிரங்கள்... கதறும் சிறுமிகள்!

POCSO - The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

18 வயதுக்குக் குறைவான அனைத்துக் குழந்தைகளையும் பாலின வித்தியாசமின்றி பாலியல் துன்புறுத்தலிலிருந்து காப்பதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டம் இது. இந்தச் சட்டம் 2012-ம் ஆண்டு முதல் செயல்பாட்டில் இருந்துவருகிறது. 46 பிரிவுகளில் இந்தச் சட்டம் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றுக்குமான தண்டனை விவரங்களும் குறிப் பிடப்பட்டுள்ளன. குழந்தைகளின் பெற்றோர், கார்டியன், ஆசிரியர், காவல்துறை அதிகாரிகள் என குற்றமிழைப்பவர் களைப் பொறுத்து தனி தண்டனைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. பாலியல் சீண்டல், ஆபாசப் பேச்சு, மின்னஞ்சல் சீண்டல்கள், ஆபாச வசைமொழியில் திட்டுவது, அலைபேசி மூலம் பாலியல் படங்களை அனுப்புவது இப்படிப் பலவகையான குற்றங்களும் இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டனைக்குரியவை. குற்றம்புரிவது மட்டுமல்ல... குற்றத்தை மறைப்பதும் குற்றமே!