தஞ்சை: ஆன்லைன் லோன் செயலிகளுக்கு செக்.. மிரட்டும் கும்பல்?! - நடந்தது என்ன?

உதாரணமாக, செங்கல்பட்டு அருகேயுள்ள பழையனுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவேக். அவரது தந்தையின் மருத்துவச்செலவுக்காக (GET RUPEE DOT.COM) ’கெட் ரூப்பி டாட் காம்’ என்ற ஆன்லைன் ஆப் மூலமாக கடன் பெற்றிருக்கிறார். தந்தையின் மருத்துவச்செலவு அதிகமானதால் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தாமதமாகியுள்ளது. கடன் கொடுத்த ஆப்-பின் கஸ்டமர் கேரிலிருந்து,’பணத்தை கட்டச் சொல்லி கொடுத்த டார்ச்சரில் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்துக்கொண்டார். அதே போல், சென்னையிலும் ஆப் மூலம் பெற்ற கடனை, திருப்பிச் செலுத்த முடியாததால், கடன் பெற்ற பெண்ணின் அந்தரங்கப் புகைப்படங்களை அவருக்கே அனுப்பி கடனை வசூல் செய்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக ஆதரங்களுடன் (directorate of public grievances ( Cabinet Secretariat )Enforcement Directorate, FIU , Directorate of Income Tax (Intelligence) The Central Economic Intelligence Bureau (CEIB),TRAI) உள்ளிட்ட கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, கேரளா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்களுக்குப் புகார்களை அனுப்பினேன். இதுத்தொடர்பாக ஐந்து மாநிலங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கத்தொடங்கியுள்ளனர்.